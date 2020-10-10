Такой день. Сразу две серьезные аварии и лебеди, которые прилетели на зимовку

Amic.ru – о главных событиях Алтайского края за 10 октября. Без коронавируса.

Жители Барнаула нашли в городе "голый" участок теплотрассы. На опубликованных фотографиях видно, что труба, которая тянется вдоль забора, почти полностью облезла, а местами из-под разорванной изоляции торчит вата.

Смертельное ДТП произошло на Павловском тракте в Барнауле 10 октября. Подробности происшествия рассказали в региональном ГИБДД. Инцидент случился около 15:00. Водитель "Жигулей" выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Nissan. От полученных травм водитель отечественной машины скончался на месте.

Еще одно ДТП – с опрокидыванием автомобиля – произошло в центре Барнаула. В результате аварии ВАЗ-21150 опрокинулся и задел двух пешеходов. Водитель с места происшествия скрылся в неизвестном направлении.

В социальных сетях Алтайского края появилась ориентировка на пропавшего в Новоалтайске 12-летнего подростка. Мальчика не видели с 9 октября. Он ушел из дома по адресу г. Новоалтайск, улица Рылеева в 17:00 и не вернулся. Позже ребенка нашли живым. Где он был все это время – не уточняется.

Лебеди начали прилетать на зимовку в Алтайский край. Сейчас в заказнике уже около 140 птиц.