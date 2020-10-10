Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 194

За сутки в Алтайском крае заразились больше 150 человек, бородатый Виктор Томенко анонсировал заседание оперативного штаба, а жители Бийска пожаловались на отсутствие лекарств. О главном из темы "Коронавирус на Алтае" за 10 октября – в подборке amic.ru.
За прошедшие сутки в Алтайском крае выявлено 154 заразившихся коронавирусной инфекцией.
По муниципалитетам случаи заболевания распределились так: Барнаул – 50, Бийск – 20, Рубцовск – 12, Целинный район – 10, Алейск – 9, Усть-Калманский, Шипуновский районы – по 6 заболевших, Бийский, Табунский районы – по 5 заболевших, Заринск, Алейский, Залесовский, Солтонский районы – по 4 заболевших, Калманский район – 3, Заринский, Зональный, Красногорский, Кытмановский районы – по 2 заболевших, Поспелихинский, Рубцовский, Солонешенский, Топчихинский районы – по 1 заболевшему.
Общее число инфицированных в крае составляет 15 007 человек.
Заседание оперативного штаба Алтайского края по мониторингу ситуации с COVID-19 состоится в понедельник, 12 октября. Об этом в своем Instagram написал губернатор Виктор Томенко, вернувшийся к исполнению своих обязанностей после выписки из больницы.
По итогам заседания ожидается внесение изменений в "ковидный" указ губернатора, которые ранее предложил региональный Роспотребнадзор. Речь идет о приостановке плановой медпомощи, закрытии торговых и детских развлекательных центров, кинотеатров и других мерах.
Пациентка ковидного госпиталя в Бийске написала в одном из городских сообществ о том, как оснащена местная больница. По словам женщины, со вчерашнего дня людям не дают медикаменты.
Недовольны пациенты и тем, как оснащена больница. Отмечается нехватка градусников и предметов мебели.
За прошедшие сутки в Республике Алтай выявили 106 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Диагноз подтвердился у 43 жителей города Горно-Алтайска, в том числе у девяти детей; у 33 жителей Майминского района, в том числе у трех детей; у восьми жителей Онгудайского района, в том числе у одного ребенка; у семи жителей Кош-Агачского района, в том числе у одного ребенка; у шести жителей Чойского района; у трех жителей Турочакского района; у трех жителей Усть-Канского района; у трех жителей Чемальского района, в том числе у одного ребенка. Всего в регионе 4 514 зараженных.
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