Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 194

Оперштаб обсудит новые ограничения

Заседание оперативного штаба Алтайского края по мониторингу ситуации с COVID-19 состоится в понедельник, 12 октября. Об этом в своем Instagram написал губернатор Виктор Томенко, вернувшийся к исполнению своих обязанностей после выписки из больницы.

По итогам заседания ожидается внесение изменений в "ковидный" указ губернатора, которые ранее предложил региональный Роспотребнадзор. Речь идет о приостановке плановой медпомощи, закрытии торговых и детских развлекательных центров, кинотеатров и других мерах.