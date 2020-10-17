Алтайские города попали в топ-50 уязвимых к кризису из-за ковида

Белокуриха и Новоалтайск оказались самыми уязвимыми городами Алтайского края к экономической угрозе из-за распространения коронавируса. Это следует из результатов исследования Центра городской экономики КБ Стрелка.

В категории от 250 до 1 млн жителей регион представил Барнаул. Он занял почетное 49-е место из 60 (чем выше место, тем уязвимее) с показателем 6,5.

Среди больших городов (от 100 до 250 тыс. жителей) представлены Рубцовск и Бийск. Первый занял 42-е место с показателем 7,8, второй – 54-е (6,2). Всего был представлен 81 город.

Из 82 средних городов Новоалтайск занял 38-е место (11,1).

В категории малых городов Алтайский край представили сразу пять участников: Белокуриха (23-е место / 13,3 балла), Заринск (79 / 7,6), Алейск (134 / 4,7), Яровое (164 / 3,4) и Славгород (168 / 3,3). Всего здесь были представлены 215 городов.

Среди малых городских поселений Камень-на-Оби занял 164-е место (9,1), а Горняк – 189-е (8,2) из 479 возможных.

Если не делить на категории, а исходить исключительно из полученных баллов, то в пятерку самых уязвимых к кризису из-за коронавируса городов России попали: Удачный (Якутия, 50,7 балла), Краснокаменск (Забайкальский край, 38,9), Микунь (Коми, 37,6), Печора (Коми, 37,4), Белоярский (ХМАО, 36,1).