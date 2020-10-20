В Роспотребнадзоре объяснили отказ от локдауна в Алтайском крае

Принятых на данный момент ограничительных мер по профилактике коронавируса в регионе достаточно, выразила уверенность замглавы управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Ульяна Калинина во время онлайн-брифинга 19 октября.
По ее словам, в текущей ситуации важнее не вводить новые меры, а сосредоточиться на соблюдении старых.
"Процент наших земляков, которые соблюдают масочный режим, увеличился. Но этого еще недостаточно, – уточнила Калинина. – А, во-вторых, не все правильно носят маски. Их нельзя носить на подбородке и нужно своевременно менять".
Неукоснительное соблюдение трех базовых принципов – масочного режима, гигиены рук и социальной дистанции – поможет справиться с ситуацией и предотвратить рост заболеваемости, уверена Калинина.
Вместе с тем специалист отказалась давать прогноз, когда именно заболеваемость COVID-19 в Алтайском крае пойдет на спад.
Комментарии
Пусть обеспечат народ бесплатными СИЗ как должны, по 1 шт на каждые 2 часа, если на то пошло. А то народ носит 1 маску с апреля месяца, причем одноразовую.
20.10.2020 09:14
Alex1976
Никто,ничего вам не должен.Хотите жить-сами маски купите,не хотите-крематорий ждёт.
20.10.2020 09:25
Гость
+100500!
Ваннгую статистику 186.
Не-а 187
Интересно, кому принадлежат фарм компании у которых идет закупка препаратов, кто из власть держащих имеет дикий навар и с кем им делится.
Никто не кому ничего должен.Особенно маски покупать ,бред колхозника с коммунистической извилиной.Когда вы заболеете и будите сидеть дома,вам тоже будут должны лекарства принести?Тогда вам в Москву нужно.Кстати вопрос к Калининой : Почему в Москве ,в Нске много где стоят санитайзеры для обработки рук,а в Барнауле нет?Почему в Москве много стоит дезинфекционных рамок при входе в ТЦ,а в Барнауле нет.Почему люди,ведущие бизнес в ТЦ,не думают о распространении вируса и никто их не заставляет?Где власть в городе,которая должна проверять соблюдение всех рекомендаций?В какой спортзале висят рециркуляторы для воздуха ??Где там измеряют температуру у входящих?Почему наша власть не способна обеспечить проверку всех этих рекомендаций?Почему у приставов на Пушкина сгоняют все 5 район в один кабинет 30 м.2 и все варятся там как в котле?Это такая диверсия или саботаж?Зачем власть создает все условия для того,чтобы люди продолжали болеть и заражать других??
Действительно , когда читаешь новости и заявления различных органов. И видишь, что происходит на самом деле. Создаётся впечатление, что это не новости , тупо пропаганда. Ведь все они под одним углом.
И многие действия как-будто специально направлены, на рост заразившихся
Чтобы отмыть деньги надо больше брехать. Районы строятся, а поликлиники нет ! Врачей не хватает. А миллиарды списываются в неизвестном направлении
Роспотребнадзор , а ранее службы сэс , давненько реформировали или точнее оптимизировали и кто будет осуществлять контроль, остаются одни вопросы , а кто ....
20.10.2020 09:25
Гость
А нахрена нам такое государство тогда? Зачем ему такие конские налоги платить?!?!?! Чтобы там жировали на них? Растаскивали по карманам через разные фирмочки?!?!?!
20.10.2020 09:25
Гость
судя по расходам федерального бюджета, чтобы силовиков и чиновники содержать
Что значит слово локдаун?
По русски то нельзя сказать?
20.10.2020 09:25
Гость
Читайте законы, там черным по белому написано, что они должны и что мы должны. Только то что должны делать чиновники и государство, они на это давно уже положили.
9.41
Так много вопросов, на половину ответы вообще-то есть, и санитайзеры практически везде, и рециркуляторы в фитнесс-центрах, и температуру измеряют, и рейды без конца и края по ТЦ, уже сама охрана фотографирует тех, кто безмасочных обслуживает и в администрацию докладывает.
Про приставов не скажу, конечно. По статистике самая подверженная часть населения, действительно офисные работники
Власть идеи на поводу у народа. Просто ей так выгодно - любые ограничения наш гордый и свободолюбивый народ не приемлет, его это просто бесит. А нужна стабильность в стране, к тому же экономику и населения можно практически не поддерживать. Для властей все отлично - лишние отомрут, бюджет целей будет.
lockdown - строгая изоляция заключенных и содержащихся под стражей )))
20.10.2020 09:41
Гостья
У вас раздвоение сознания: то не обязаны, то обязаны. Определитесь уж.
А по теме: не так страшен этот "черт" , о нем говорят. Я (50 лет) переболел - не страшней гриппа. Хватит уж паниковать. Вот только лечить нужно вовремя, может быть даже самолечением антибиотиками, но не ждать скорую больше одного дня с темп.38 и выше.
20.10.2020 09:25
Гость
Никто,ничего вам не должен.
с таким подходом и мы никому и ничего не должны, но с нас почему-то требуют налогов и сборов....
Действительно, если нам никто ничего не должен, то и мы не должны платить налоги.
Никогда не думала, что не будет лекарств в аптеках, что происходит? Читаю комментарии, что люди больные не могут купить антибиотики по рецептам врачей, за людей обидно и больно, страшная ситуация.
20.10.2020 11:16
Гость
Скажите спасибо тем, кто как в одно место ужаленный скупал все типа "Про запас". Говорил с теми, кто в аптеках работают, хватали пачками. Ну и дохватались. Кому надо - не хватает. Как с туалетной бумагой по весне. Только подтираться при желании можно чем-нибудь другим, а вот с лекарствами такое не проканывает
20.10.2020 11:26
- гость -
Вообще-то это вопрос не тем, кто хватал, а к аптекам. Антибиотики - препарат рецептурный.
20.10.2020 11:26
- гость -
Но антибиотики продаются только по рецептам врачей, как в аптеках продавали без рецепта пачками?
Да даже если пачками скупили в одни руки, всё равно должны быть поставки, аптекам сейчас это на руку. Аптекам, поставщикам, производителям.
20.10.2020 11:47
гость
Если скупают пачками по всей стране, то с поставками, видимо, тоже будут проблемы. Мощность производителя тоже не бесконечна.
Проблем с медикаментами нет в Новосибирске..А где в каком ТЦ у нас стоят санитайзеры?Где руки за пару секунд обрабатывают УФ излучением и дезинфицирующим раствором!!Где????Я не про странные бутылки с тригерами,где непонятно что написано в лучшем случае..и все берутся за него..Это пародия на антисептическую обработку рук.Где облучатели в тренажерках?Где меряют температуру в тренажерках?Конкретизируйте все это.Нигде этого в городе нет.А почему ,если есть рекомендации???Почему никто не выполняет их..В ТЦ "Огни" стоит один охранник ,маска под носом,и заставляет одевать салфетки с прорезями..Вход и выход через одни двери..Зачем эта профанация?Для кого она?
20.10.2020 12:12
Бабуля
Руководители ТЦ скажут мы и так в упадке, нет денег.
Про фитнес вообще не стоит говорить, там столько шарашкиных контор, особенно залы на цокольных этажах где сырость. В обычных узкие раздевалки, в зале не делают ограничений мест, кто-то коврики, тринажёры дезинфицируют? Ха)) , деньги будут уходить только на санитайзеры, если всё как следует обрабатывать, а тренера с соплями допускают на тренировку, потому что тренера и фитнес сейчас голодные.
К сожалению,вы правы..Хотя санитайзеры стоят в районе 45 тыс..Дезинфекционная рамка в пределах 100-200 тыс..Рециркулятор на 100 квадратов тыс 18-23 стоит..Предписания есть на все это..Но нигде этого нет.
Гость 09:25
Никто,ничего вам не должен
_________________________
а налоги наши где? в яхте сечина? или в виолончелях ролдугина?
Ваши налоги уходят на тех,кто их не платит.Большинство работают без отчисления налогов(такситы,маникюрщицы,ногтевики,парикмахеры на дому и т.п..)но все кричат про бесплатную медицину..Спросите у них,кто бегает от налогов.
Гостья 14:20
да вы что!? наши налоги уходят на таксистов и маникюрщиц!? а я думал на табличку Костин-Заде в Нью Йорке, на корги Шувалова, на яхту Сечина "Святая княгиня Ольга" на виноградник в Тоскане нее? не туда?
У них и без ваших налогов все в шоколаде..
ту 15:07
маленько неправильно-у них на наши налоги все в шоколаде