В Роспотребнадзоре объяснили отказ от локдауна в Алтайском крае

Принятых на данный момент ограничительных мер по профилактике коронавируса в регионе достаточно, выразила уверенность замглавы управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Ульяна Калинина во время онлайн-брифинга 19 октября.

По ее словам, в текущей ситуации важнее не вводить новые меры, а сосредоточиться на соблюдении старых.

"Процент наших земляков, которые соблюдают масочный режим, увеличился. Но этого еще недостаточно, – уточнила Калинина. – А, во-вторых, не все правильно носят маски. Их нельзя носить на подбородке и нужно своевременно менять".

Неукоснительное соблюдение трех базовых принципов – масочного режима, гигиены рук и социальной дистанции – поможет справиться с ситуацией и предотвратить рост заболеваемости, уверена Калинина.

Вместе с тем специалист отказалась давать прогноз, когда именно заболеваемость COVID-19 в Алтайском крае пойдет на спад.