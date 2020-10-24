Такой день. Новая квартира для енотов и первый снег

Amic.ru – о главных событиях в Алтайском крае за 24 октября. Без коронавируса.

Сотрудники барнаульского зоопарка подарили енотам собственное жилье. Пятисекционный таунхаус новые владельцы уже успели облюбовать. Каждый зверек получил свою собственную квартиру.

СК по Алтайскому краю обратился к жителям региона с просьбой о помощи. Правоохранителям нужны видеозаписи, которые могут помочь в поиске мужчины, который напал на двух девушек в Бийске.

ДТП с участием пассажирского автобуса, который ехал из Томска в Барнаул, произошло на трассе в Новосибирской области. На месте погибли четыре человека. Еще одна женщина скончалась в больнице.

24 октября снегопад прошел в Алтайском крае. Некоторые улицы Барнаула оказались по-зимнему заснежены.