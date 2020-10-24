Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 209

Число зараженных в Алтайском крае и Республике Алтай продолжает расти. По ежесуточному приросту регион попал на 13-е место среди регионов России. О главном из темы "Коронавирус на Алтае" за 24 октября – в подборке amic.ru.
За минувшие сутки в Алтайском крае зарегистрировали 206 случаев заражения коронавирусом, общее число больных достигло 17 716 человек.
Также за сутки умерли 11 пациентов, из которых 8 – от COVID-19, трое – от иных причин. За весь период скончались 702 человека, в том числе 337 – от коронавируса, 361 – по иным причинам. Четыре случая находятся на экспертизе.
В лидерах, как обычно, Москва, Санкт-Петербург и Московская область. С начала пандемии в России коронавирусом заразились 1 497 167 человек. Выздоровели 1 130 818 (11 567 – за прошедшие сутки). Умер за все время 25 821 пациент. За прошедшие сутки скончались 296 человек.
Алтайский край отнесли в "светло-красную" зону по распространенности коронавируса.
В "светло-красной" (коэффициент 1,1-1,2), кроме Алтайского края, оказался еще 31 регион. В восьми субъектах ситуацию можно оценить как тяжелую. В "темно-красной" зоне с коэффициентом 1,2-1,4 оказались Республика Алтай, Новосибирская область, Чукотка, Бурятия, Марий Эл, Севастополь, Новгородская область и Ненецкий автономный округ.
За прошедшие сутки в Республике Алтай выявили 192 случая заражения коронавирусом. С начала пандемии в регионе заразились 6464 человека. Кроме того, в регионе скончались еще три пациента с коронавирусом.
"23 октября скончались 63-летняя жительница Онгудайского района, 68-летняя жительница Кош-Агачского района и 35-летний житель Горно-Алтайска. У всех были диагностированы коронавирусная инфекция, коронавирусная пневмония и другие формы тяжелых сопутствующих заболеваний", – говорится в сообщении оперштаба.
Amic.ru ежедневно обновляет подборку познавательных и актуальных материалов о коронавирусе, режиме самоизоляции, выплатах и многом другом.
Об ограничениях и возможностях:
- новые изменения в коронавирусный указ: как теперь живем;
- пенсионерам продлили самоизоляцию: что это значит;
- где необходимо носить маски и что в этом изменилось,
- куда звонить и что делать, если получил положительный результат,
- куда звонить в Барнауле, если нужна помощь врача,
- что делать, если контактировал с зараженным.
О деньгах:
- как наказывают за фейки о коронавирусе и нарушение карантина;
- какой штраф в Алтайском крае за нарушение масочного режима;
- как вернуть деньги за отмененный рейс,
- как быть, если сократили зарплату и навязали отпуск за свой счет,
- как получить выплаты на детей от 3 до 7 лет.
О работе:
- как правильно возвращаться на работу во время пандемии;
- куда пожаловаться, если начальник не соблюдает профилактические меры;
- как организовать рабочий процесс в условиях пандемии.
О профилактике:
- как правильно носить перчатки, чтобы не заразиться коронавирусом;
- как правильно носить маску и где именно она нужна;
- что делать, чтобы не заболеть коронавирусной инфекцией, и какие меры помогут существенно снизить риск заражения;
- как сделать медицинскую маску, если в аптеке нет
- с какого возраста нужно носить медицинскую маску.
Об отдыхе и развлечениях:
- как работают кинотеатры и бассейны;
- как обслужат клиентов кафе и рестораны после послабления мер профилактики,
- как будем отдыхать в 2021 году и сколько дней продлятся новогодние праздники.
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