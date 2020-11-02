Глава Барнаула рассказал о строительстве госпиталя в "Посуда Центре"

Фото: пресс-служба администрации Барнаула
Глава Барнаула Вячеслав Франк рассказал о том, когда начнутся работы по переоборудованию "Посуда Центра" в ковидный госпиталь. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевой столицы.
"Строители планируют приступить к работам 4-5 ноября, параллельно ведется разработка проектно-сметной документации, – доложил мэр губернатору Виктору Томенко. – В четверг мы планируем получить предпроектное решение, приступить к формированию смет и получить понимание стоимости и сроков выполнения работ".
По словам Франка, в торговом центре сейчас работают около сотни волонтеров. Они помогают с вывозом и инвентаризацией имущества.
Одновременно рассматриваются варианты альтернативных торговых площадок для арендаторов, которые были вынуждены прекратить работу в "Посуда Центре".
Ранее amic.ru писал, что арендаторов оповестили всего за несколько дней до закрытия. Некоторые из них выразили недовольство по этому поводу и даже заявили о намерении судиться.
Комментарии
Ранее amic.ru писал, что арендаторов оповестили всего за несколько дней до закрытия. Некоторые из них выразили недовольство по этому поводу и даже заявили о намерении судиться из-за этого. ВОЙНА ИДЕТ А ОНИ СУДИТЬСЯ С УМА ВСЕ СОШЛИ УЖЕ СО СВОИМИ ДЕНЬГАМИ. ЛЮДЕЙ НАДО СПАСАТЬ А НЕ ПРИБЫЛЬ СЧИТАТЬ
Ну хоть каким то решением разродились! Две недели согласоывали, блин. Китайцы зимой на пустыре за 10 дней больницу из блоков построили. Понятно, что это было решение временное, но на лестницах у них в ухане никто не лежал.
Ну будем надеяться, что и в Посудацентре спасут немало жизней!
100 волонтёров = бесплатная рабсила, а за них кто-то потом в карман деньги положит.
100 млн рублей - это же что на них сделать-то можно!!!
2.11.2020 16:01
Мимопроходящий
В Ухани зима +5+10. Это теплее, чем у нас сейчас.
Захотелось привести цитату из сказки Гайдара про «Главную военную тайну»:«Глянул Мальчиш-Кибальчиш на улицу: пустая улица. И отцы ушли, и братья ушли — никого не осталось.Только видит Мальчиш, что вышел из ворот один старый дед во сто лет. Хотел дед винтовку поднять, да такой он старый, что не поднимет. Хотел дед саблю нацепить, да такой он слабый, что не нацепит. Сел тогда дед на завалинку, опустил голову и заплакал…»
А теперь вопрос? 500 койко-мест, 600 койко-мест... и т.д. СПЕЦИАЛИСТЫ то где?
строить с соблюдением санпинов тоже волонтерами будут?
Зато кто то с гордостью произнесет - Я лежал в посуда центре!!! ...и заплачет..
А почему нельзя было использовать закрывшиеся больницы? Кстати, почему теперь нет привычных ОРЗ и ОРВИ с осложнениями в виде пневмоний, а только есть один короновирус?
16:08
Извините, повторюсь
Захотелось привести цитату из сказки Гайдара про «Главную военную тайну»:«Глянул Мальчиш-Кибальчиш
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Гойдар писал эту сказку, пребывая в больничке для душевнобольных.
Вот Геомаркет точно никогда и никому не был нужен, цены запредельные... Жалко Посуда Центр, хороший был магазин.
Как-то, наверное, новость про то, что в Барнауле пустует до фига коек, больных нет, прошла мимо. Вот незадача...а деньги уже того, тютю и надо это срочно оправдать.
У страха глаза велики, а у глупого и того больше...
2.11.2020 15:54
ЯЛЕГЕНДА
Какая прибыль, посуда-центр в заднице, вот и отжали госпиталь у геомаркета и нового ТЦ на Балтийской/Шумакова.
2.11.2020 16:29
Гость
На коронавирусе заработать больше можно! Столько денег крутится вокруг пандемии...
Деньги, деньги.
Кто - то жизни спасать и хоть чем -то помочь ( волонтёры) , а кто-то всё про деньги , одни деньги в глазах и на уме ( наверно прошли мимо )
"а кто-то всё про деньги"
Лишили человека бизнеса.
Приходит домой, а там ребенок: папа (мама), а что мы будем сегодня кушать?
Не знаю, сынок (дочка) - денег у нас теперь нет.
А мы умрем от голода?
Возможно, но зато спасем, может быть, других от ковида.
Я помню когда это здание строили и запустили цех №5 в 1990 году "Геофизика" и работало в этом помещении самая передовая металлорежущая техника
2.11.2020 16:29
Гость
А почему нельзя было использовать закрывшиеся больницы? Кстати, почему теперь нет привычных ОРЗ и ОРВИ с осложнениями в виде пневмоний, а только есть один короновирус?
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Ещё как есть. Пишут ОРЗ, пневмония. Тест на коронавирус пока сподобятся взять, времени столько пройдет, что он уже отрицательный. У человека все симптомы коронавирусной пневмонии, а диагноза соотв. нет.
2.11.2020 17:28
- гость -
"а кто-то всё про деньги"
Лишили человека бизнеса.
Приходит домой, а там ребенок: папа (мама), а что мы будем сегодня кушать?
Не знаю, сынок (дочка) - денег у нас теперь нет.
А мы умрем от голода?
Возможно, но зато спасем, может быть, других от ковида.
-----
Да, а если при этом кормилец от ковида умрёт, семье легче станет?
Зачем закрывать торгговую сеть? Когда вокруг полно пустых огромных площадей?
2.11.2020 17:51
- гость
Т.е. Вы сейчас осознанно (или не осознанно?) говорите - эти лучше чем те?
Тогда вопрос: когда по цвету волос начнем людей делить?
Нужно было дать людям подготовится, а не сообщать за 2 дня до выселения.
И только не надо говорить, что ведь не знали, что может быть прирост больных, и вообще, что койко-места могут понадобится.
На куртке одного из работников надпись "пжэт-2". Интересно, а люди которые платят квартплату в этот пжэт-2 знают, что оплачивают работу в частной фирме "посуда центр"?
2.11.2020 17:43
- гость -
Я помню когда это здание строили и запустили цех №5 в 1990 году "Геофизика" и работало в этом помещении самая передовая металлорежущая техника
Хороший был завод. Успел поработать. Совершенно непонятно, почему его закрыли. И продукцию выпускал нужную.
Арсидом лучше б подошел и вертолетная площадка рядом, доставлять тяжелых больных из отдаленных районов
2.11.2020 18:01
- гость -
Т.е. Вы сейчас осознанно (или не осознанно?) говорите - эти лучше чем те?
Тогда вопрос: когда по цвету волос начнем людей делить?
-----
Я говорю о том, что сейчас госпиталь нужнее посуды. Вопрос только в том, кто там будет работать, медиков в крае не хватает. Не продавцы же туда пойдут.
2.11.2020 18:01
- гость -
Т.е. Вы сейчас осознанно (или не осознанно?) говорите - эти лучше чем те?
Тогда вопрос: когда по цвету волос начнем людей делить?
-----
Я говорю о том, что сейчас госпиталь нужнее посуды. Вопрос только в том, кто там будет работать, медиков в крае не хватает. Не продавцы же туда пойдут.
Ну, долго-долго заппрягали. Зато ща, как быстро-быстро помчатся... К Новому году точняк откроют.
altstu.ru/main/news/18879/
а судя по тому, что пацаны в форме, то волонтерят они вместо занятий.
По поводу не предупредили людей - ну явно с собственником не за шоколадку договорились. Не за идею же он здание подогнал, а за какие-то ништяки. Арендаторы, люди бесправные, как правило.
2.11.2020 19:46
Пионер
Сходи покопай, если такой умный. Тебе не всё равно, кто и с кем договорился?
Дома наверное все часы поразбирал, в надежде понять, как они устроены?