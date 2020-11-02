Глава Барнаула рассказал о строительстве госпиталя в "Посуда Центре"

Фото: пресс-служба администрации Барнаула

Глава Барнаула Вячеслав Франк рассказал о том, когда начнутся работы по переоборудованию "Посуда Центра" в ковидный госпиталь. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевой столицы.

"Строители планируют приступить к работам 4-5 ноября, параллельно ведется разработка проектно-сметной документации, – доложил мэр губернатору Виктору Томенко. – В четверг мы планируем получить предпроектное решение, приступить к формированию смет и получить понимание стоимости и сроков выполнения работ".

По словам Франка, в торговом центре сейчас работают около сотни волонтеров. Они помогают с вывозом и инвентаризацией имущества.

Одновременно рассматриваются варианты альтернативных торговых площадок для арендаторов, которые были вынуждены прекратить работу в "Посуда Центре".

Ранее amic.ru писал, что арендаторов оповестили всего за несколько дней до закрытия. Некоторые из них выразили недовольство по этому поводу и даже заявили о намерении судиться.