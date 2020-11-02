Вторник, 3 Ноябрь, 00:16

Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 80,57
€ 93,76
2°


1655038 +18257
Обь
75см -5

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Полезный город"Освобожденные убийцы"Коронавирус на Алтае
Новости

Глава Барнаула рассказал о строительстве госпиталя в "Посуда Центре"

, ИА "Амител"
В здании работают около 100 волонтеров

Фото: пресс-служба администрации Барнаула

Глава Барнаула Вячеслав Франк рассказал о том, когда начнутся работы по переоборудованию "Посуда Центра" в ковидный госпиталь. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевой столицы.

"Строители планируют приступить к работам 4-5 ноября, параллельно ведется разработка проектно-сметной документации, – доложил мэр губернатору Виктору Томенко. – В четверг мы планируем получить предпроектное решение, приступить к формированию смет и получить понимание стоимости и сроков выполнения работ".

По словам Франка, в торговом центре сейчас работают около сотни волонтеров. Они помогают с вывозом и инвентаризацией имущества.

Одновременно рассматриваются варианты альтернативных торговых площадок для арендаторов, которые были вынуждены прекратить работу в "Посуда Центре".

Ранее amic.ru писал, что арендаторов оповестили всего за несколько дней до закрытия. Некоторые из них выразили недовольство по этому поводу и даже заявили о намерении судиться.

Материалы по теме

 

Читайте также в сюжете: Коронавирус на Алтае
Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

2.11.2020 15:54
ЯЛЕГЕНДА

Ранее amic.ru писал, что арендаторов оповестили всего за несколько дней до закрытия. Некоторые из них выразили недовольство по этому поводу и даже заявили о намерении судиться из-за этого. ВОЙНА ИДЕТ А ОНИ СУДИТЬСЯ С УМА ВСЕ СОШЛИ УЖЕ СО СВОИМИ ДЕНЬГАМИ. ЛЮДЕЙ НАДО СПАСАТЬ А НЕ ПРИБЫЛЬ СЧИТАТЬ

2.11.2020 16:01
Мимопроходящий

Ну хоть каким то решением разродились! Две недели согласоывали, блин. Китайцы зимой на пустыре за 10 дней больницу из блоков построили. Понятно, что это было решение временное, но на лестницах у них в ухане никто не лежал.
Ну будем надеяться, что и в Посудацентре спасут немало жизней!

2.11.2020 16:06
- гость -

100 волонтёров = бесплатная рабсила, а за них кто-то потом в карман деньги положит.
100 млн рублей - это же что на них сделать-то можно!!!

2.11.2020 16:07
- гость -

2.11.2020 16:01
Мимопроходящий

В Ухани зима +5+10. Это теплее, чем у нас сейчас.

2.11.2020 16:08
Извините, повторюсь

Захотелось привести цитату из сказки Гайдара про «Главную военную тайну»:«Глянул Мальчиш-Кибальчиш на улицу: пустая улица. И отцы ушли, и братья ушли — никого не осталось.Только видит Мальчиш, что вышел из ворот один старый дед во сто лет. Хотел дед винтовку поднять, да такой он старый, что не поднимет. Хотел дед саблю нацепить, да такой он слабый, что не нацепит. Сел тогда дед на завалинку, опустил голову и заплакал…»
А теперь вопрос? 500 койко-мест, 600 койко-мест... и т.д. СПЕЦИАЛИСТЫ то где?

2.11.2020 16:27
гость

строить с соблюдением санпинов тоже волонтерами будут?

2.11.2020 16:27
- гость -

Зато кто то с гордостью произнесет - Я лежал в посуда центре!!! ...и заплачет..

2.11.2020 16:29
Гость

А почему нельзя было использовать закрывшиеся больницы? Кстати, почему теперь нет привычных ОРЗ и ОРВИ с осложнениями в виде пневмоний, а только есть один короновирус?

2.11.2020 16:37
- гость -

16:08
Извините, повторюсь
Захотелось привести цитату из сказки Гайдара про «Главную военную тайну»:«Глянул Мальчиш-Кибальчиш
-------
Гойдар писал эту сказку, пребывая в больничке для душевнобольных.

2.11.2020 16:37
- гость -

Вот Геомаркет точно никогда и никому не был нужен, цены запредельные... Жалко Посуда Центр, хороший был магазин.
Как-то, наверное, новость про то, что в Барнауле пустует до фига коек, больных нет, прошла мимо. Вот незадача...а деньги уже того, тютю и надо это срочно оправдать.
У страха глаза велики, а у глупого и того больше...

2.11.2020 16:39
- гость -

2.11.2020 15:54
ЯЛЕГЕНДА

Какая прибыль, посуда-центр в заднице, вот и отжали госпиталь у геомаркета и нового ТЦ на Балтийской/Шумакова.

2.11.2020 16:54
- гость -


2.11.2020 16:29
Гость
На коронавирусе заработать больше можно! Столько денег крутится вокруг пандемии...

2.11.2020 17:07
- гость -

Деньги, деньги.

2.11.2020 17:23
- гость -

Кто - то жизни спасать и хоть чем -то помочь ( волонтёры) , а кто-то всё про деньги , одни деньги в глазах и на уме ( наверно прошли мимо )

2.11.2020 17:28
- гость -

"а кто-то всё про деньги"
Лишили человека бизнеса.
Приходит домой, а там ребенок: папа (мама), а что мы будем сегодня кушать?
Не знаю, сынок (дочка) - денег у нас теперь нет.
А мы умрем от голода?
Возможно, но зато спасем, может быть, других от ковида.

2.11.2020 17:43
- гость -

Я помню когда это здание строили и запустили цех №5 в 1990 году "Геофизика" и работало в этом помещении самая передовая металлорежущая техника

2.11.2020 17:49
- гость -

2.11.2020 16:29
Гость
А почему нельзя было использовать закрывшиеся больницы? Кстати, почему теперь нет привычных ОРЗ и ОРВИ с осложнениями в виде пневмоний, а только есть один короновирус?
----
Ещё как есть. Пишут ОРЗ, пневмония. Тест на коронавирус пока сподобятся взять, времени столько пройдет, что он уже отрицательный. У человека все симптомы коронавирусной пневмонии, а диагноза соотв. нет.

2.11.2020 17:51
- гость -

2.11.2020 17:28
- гость -
"а кто-то всё про деньги"
Лишили человека бизнеса.
Приходит домой, а там ребенок: папа (мама), а что мы будем сегодня кушать?
Не знаю, сынок (дочка) - денег у нас теперь нет.
А мы умрем от голода?
Возможно, но зато спасем, может быть, других от ковида.
-----
Да, а если при этом кормилец от ковида умрёт, семье легче станет?

2.11.2020 17:53
ГОсть

Зачем закрывать торгговую сеть? Когда вокруг полно пустых огромных площадей?

2.11.2020 18:01
- гость -

2.11.2020 17:51
- гость
Т.е. Вы сейчас осознанно (или не осознанно?) говорите - эти лучше чем те?
Тогда вопрос: когда по цвету волос начнем людей делить?

Нужно было дать людям подготовится, а не сообщать за 2 дня до выселения.
И только не надо говорить, что ведь не знали, что может быть прирост больных, и вообще, что койко-места могут понадобится.

2.11.2020 18:07
- гость -

На куртке одного из работников надпись "пжэт-2". Интересно, а люди которые платят квартплату в этот пжэт-2 знают, что оплачивают работу в частной фирме "посуда центр"?

2.11.2020 18:19
- гость -

2.11.2020 17:43
- гость -
Я помню когда это здание строили и запустили цех №5 в 1990 году "Геофизика" и работало в этом помещении самая передовая металлорежущая техника

Хороший был завод. Успел поработать. Совершенно непонятно, почему его закрыли. И продукцию выпускал нужную.

2.11.2020 18:37
Гость

Арсидом лучше б подошел и вертолетная площадка рядом, доставлять тяжелых больных из отдаленных районов

2.11.2020 18:44
- гость -

2.11.2020 18:01
- гость -

Т.е. Вы сейчас осознанно (или не осознанно?) говорите - эти лучше чем те?
Тогда вопрос: когда по цвету волос начнем людей делить?
-----
Я говорю о том, что сейчас госпиталь нужнее посуды. Вопрос только в том, кто там будет работать, медиков в крае не хватает. Не продавцы же туда пойдут.

2.11.2020 18:45
- гость -

2.11.2020 18:01
- гость -

Т.е. Вы сейчас осознанно (или не осознанно?) говорите - эти лучше чем те?
Тогда вопрос: когда по цвету волос начнем людей делить?
-----
Я говорю о том, что сейчас госпиталь нужнее посуды. Вопрос только в том, кто там будет работать, медиков в крае не хватает. Не продавцы же туда пойдут.

2.11.2020 19:25
- гость -

Ну, долго-долго заппрягали. Зато ща, как быстро-быстро помчатся... К Новому году точняк откроют.

2.11.2020 19:46
Пионер

altstu.ru/main/news/18879/

а судя по тому, что пацаны в форме, то волонтерят они вместо занятий.

По поводу не предупредили людей - ну явно с собственником не за шоколадку договорились. Не за идею же он здание подогнал, а за какие-то ништяки. Арендаторы, люди бесправные, как правило.

2.11.2020 20:19
Botanik

2.11.2020 19:46
Пионер

Сходи покопай, если такой умный. Тебе не всё равно, кто и с кем договорился?
Дома наверное все часы поразбирал, в надежде понять, как они устроены?

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< ноябрь 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30                  
Loading...
23:55
Такой день. Банда алтайских грабителей и яблоки с опасным вредителем 0
23:36
Девушку вывели из горящего дома в Барнауле. Видео 0
23:17
Подозреваемого в убийстве "мясного короля" задержали 1
22:54
17-летнюю жительницу Алтайского края будут судить за кражу денег с банковской карты 0
22:38
Жителей Алтайского края предупреждают о сильном ветре и снеге 0
22:16
Путин оценил эффективность российской медицины во время пандемии 0
21:56
Барнаульское "Динамо" проиграло "Новосибирску" со счетом 0:5 0
21:33
Пьяная жительница Алтайского края зарезала своего возлюбленного 2
21:09
Яблоки с опасным вредителем ввезли в Алтайский край 0
20:55
Россияне назвали главное ожидание от работы 0
20:34
Жительницу Рубцовска обворовали под предлогом проверки счетчиков 0
20:18
В Кремле не стали комментировать спор Жириновского и Кадырова 0
19:58
Алтайские бодибилдеры завоевали две медали на чемпионате России 0
19:39
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 218 0
19:15
Алтайской сельчанке грозит колония за брань и удар по руке полицейского 1
18:56
Троих алтайских футболистов включили в список сборной России 0
18:41
Мишустин назвал недопустимым дефицит лекарств в регионах 5
18:24
Алтайский край на четверть нарастил экспорт рыбы и морепродуктов 14
17:56
Алтайский депутат предложил антимасочникам убирать утки в ковидных госпиталях 46
17:44
Песков оценил падение курса рубля 13
17:30
Власти Алтайского края масштабно обновляют автопарк дорожников 2
17:19
Вирусолог назвал сроки выхода России на пик заболеваемости коронавирусом 5
17:05
Священник, которого обвинили в пьянстве на похоронах, ответил критикам 2
16:54
Россиянам разрешат использовать материнский капитал для сельской ипотеки 0
16:42
Еще три ковидных госпиталя готовят в Алтайском крае 2
16:29
Ольга Бузова перенесет операцию 3
16:17
Полицейский и предприниматель устроили нелегальную банковскую деятельность в Бийске 1
16:04
Российского "мясного короля" застрелили из арбалета в бане 8
15:50
Алтайская спортивная школа олимпийского резерва обзавелась новым автобусом за 6 млн рублей 2
15:43
Эсеры отказались поддержать бюджет Барнаула на 2021 год из-за роста налогов 0
15:38
Глава Барнаула рассказал о строительстве госпиталя в "Посуда Центре" 28
15:25
Более 18 тысяч случаев коронавируса выявили в России за прошедшие сутки 1
15:14
В Алтайском крае задержали банду, грабившую пенсионеров 1
15:02
Курс евро обновил максимум с конца 2014 года 16
14:53
Еще 227 человек заразились коронавирусом в Алтайском крае 17
14:43
В Барнауле нашли развлекательные заведения, которые работают по ночам 7
14:33
Доктор Комаровский раскрыл главную странность COVID-19 14
14:19
Эдвард Сноуден решил получить российское гражданство 11
14:06
Комментатор "Матч ТВ" попросил Путина помочь Алтайскому краю в борьбе с коронавирусом 20
13:57
"Динамо-Барнаул" проведет заключительный матч 2020 года 0
13:44
Узнали в четверг. Что говорят арендаторы "Посуда центра", где делают ковидный госпиталь 20
13:32
Находящийся в розыске барнаулец попался полиции в Мурманской области 2
13:19
Министр здравоохранения Алтайского края заразился коронавирусом 41
13:11
Второй этаж библиотеки Шишкова в Барнауле закрыли на ремонт 1
12:58
Антимонопольщики завели дело на Минтранс Алтайского края 5
12:45
Барнаульцы выбрали места, которые нужно благоустроить 13
12:33
"Посуда Центр" в Барнауле закрылся для посетителей 22
12:17
Более 100 студентов барнаульского медколледжа помогают в борьбе с ковидом 3
12:05
В России предложили возмещать оплату тестов на коронавирус 1
11:54
Знаменитого толстого кота из Бийска посадили на строгую диету 0

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.