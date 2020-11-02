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Узнали в четверг. Что говорят арендаторы "Посуда центра", где делают ковидный госпиталь

, ИА "Амител"
Торговый центр планируют подготовить к строительству госпиталя за один день
ТЦ 'Посуда центр' / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

ТЦ "Посуда центр" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Арендаторы ТЦ "Посуда центр", который сейчас переделывают в ковидный госпиталь, начали съезжать еще на прошлой неделе. Об этом они рассказали корреспонденту amic.ru.

"Меня оповестили в 16 часов в пятницу (30 октября, – прим. ред.). Сейчас я осталась без работы, новое помещение и не планируют искать, я закрываюсь, за два дня я не найду ничего, нас просто выставляют на улицу. Будем разговаривать, но пока еще даже не было расторжения договора, просто уведомления получили и все. Будем разговаривать или судиться", – отмечает владелец магазина сувениров "Крэйзи Пати".

В отделе "Мир штор" о том, что торговый центр будут перепрофилировать под ковидный госпиталь, узнали на день раньше – в четверг, 29 октября.

"Нам сказали срочно освободить помещение. Комиссия была, мы уже съезжаем", – отметили в магазине.

В администрации "Посуда центр" и проектном институте "Алтайгражданпроект" (специалисты которого занимались проектом реконструкции ТЦ "Геомаркет" под ковидный госпиталь) на момент публикации получить комментарии не удалось.

По информации фотокорреспондента amic.ru, магазин "Посуда центр" уже закрыт, посетителей не пускают, а торговый центр разбирают как внутри, так и снаружи. Для работ привлекают студентов, кадетов и даже школьников. За день объект должны подготовить к началу строительства госпиталя.

В торговом центре, который принадлежит руководителю компании "Союз" Владимиру Отмашкину, по предварительным оценкам, можно разместить 500-600 коек для больных.

Где планировали разместить госпиталь?

Представители краевого Минздрава совместно с проектировщиками, строителями и пожарными проанализировали около десяти зданий, в которых можно разместить госпиталь. Среди объектов были строящийся ТЦ на пересечении улиц Шумакова и Балтийской, рынок ВДНХ, рынок на пр. Космонавтов, Крытый рынок на Потоке, Дворец зрелищ и спорта.

26 октября стали известно, что госпиталь разместят в ТЦ "Геомаркет" на пр. Ленина. На его перепрофилирование необходимо было около 100 млн рублей, проектировщики приступили к работам по созданию новой планировки здание, а в ТЦ уже начались подготовительные работы. Однако 30 октября стало известно: госпиталя в "Геомаркете" не будет.

"Геомаркет" требует серьезного инженерного обеспечения, а это здание не располагает такими возможностями. Его можно довести, но это очень большие вложения. И если этот госпиталь временный, то нужно подумать, есть ли в этом смысл или нет, может быть, лучше найти объект, где быстрее и проще это можно решить", – рассказала amic.ru заместитель гендиректора проектного института "Алтайгражданпроект" Тамара Павленко.

Лучше всего, по ее словам, под ковидные госпитали подходят одноэтажные строения с открытым пространством внутри и удобными подъездными путями. "Посуда центр" – одно из немногих зданий, подходящих под такие параметры: это открытая площадка около 15 тысяч кв. м, на ней, по оценкам проектировщиков, возможно разместить от 500 до 600 коек.

По словам Владимира Отмашкина, строители готовы зайти на объект, работы планируется вести в три смены. На строительной площадке создадут штаб, который будет оперативно решать все возникающие вопросы.

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Автор:
Алёна Жукова журналист (7-385-2) 59-44-66

Комментарии

2.11.2020 13:51
Виктор

Понравилась формулировка первого арендатора "Будем разговаривать"

2.11.2020 13:53
- гость -

Сначала оптимизируем, уничтожаем больницы, затем уничтожаем торговые точки, так сказать, градообразующие предприятия города на сегодняшней день.

2.11.2020 13:54
- гость -

Больницу КХВ окончательно приговорили ? Вы её хоть отремонтируйте и откройте для " чистых" ( не ковидных) людей . Людям лечиться негде , многие обострения заработали из-за невозможности получить своевременную помощь , острые состояния теперь в больницах снимать . Услыште нас

2.11.2020 13:57
- гость -

В короткие сроки развернуть госпиталь Владимир Николаевич сможет. Ей богу.
Не завидую тем кто там будет над реализацией этого мероприятия трудиться, внос мозга гарантирован, но успех будет 100%, что в конечном счёте благо для жителей города..

2.11.2020 13:59
- гость -

А сам посуда центр куда уедет?..

2.11.2020 14:03
- гость -

И помчалися по улице ножи:
"Эй, держи, держи, держи, держи, держи!"

И кастрюля на бегу
Закричала утюгу:
"Я бегу, бегу, бегу,
Удержаться не могу!"

Вот и чайник за кофейником бежит,
Тараторит, тараторит, дребезжит...

Утюги бегут покрякивают,
Через лужи, через лужи перескакивают.

А за ними блюдца, блюдца -
Дзынь-ля-ля! Дзынь-ля-ля!

Вдоль по улице несутся -
Дзынь-ля-ля! Дзынь-ля-ля!
На стаканы - дзынь!- натыкаются,
И стаканы - дзынь!- разбиваются.

И бежит, бренчит, стучит сковорода:
"Вы куда? куда? куда? куда? куда?"

А за нею вилки,
Рюмки да бутылки,
Чашки да ложки
Скачут по дорожке.

Из окошка вывалился стол
И пошёл, пошёл, пошёл, пошёл, пошёл...

А на нём, а на нём,
Как на лошади верхом,
Самоварище сидит
И товарищам кричит:
"Уходите, бегите, спасайтеся!"

И в железную трубу:
"Бу-бу-бу! Бу-бу-бу!"

3

А за ними вдоль забора
Скачет бабушка Федора:
"Ой-ой-ой! Ой-ой-ой!
Корней Чуковский - Федорино горе

2.11.2020 14:04
- гость -

Подушку пердушку будет поцииентам продавать.

2.11.2020 14:06
- гость -

Рядом пустой ГеоМаркет стоит. И посуде площадя найдутся и Крэйзи Пати местечко найдёт.

2.11.2020 14:08
- гость -

Больницу КХВ окончательно приговорили ? Вы её хоть отремонтируйте и откройте для " чистых" ( не ковидных) людей
______________________________

Вы там были? Здание трещинами покрылось, его проще снести и построить новое. Ремонтировать уже вряд ли получится, хотя, там можно возвести каркасный бандаж из стальных балок, этот метод применяли когда переделывали "Геофизику"

2.11.2020 14:54
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И вывеску поменять надо: " COVID центр". Узорчики можно оставить.

2.11.2020 15:09
Митенька ржевский

Да и хрен с ним, с Посуда Центром. Он и так уже последние лет 5 на ладан дышал. Так всегда бывает, когда базарные люди начинают заниматься "бизнесом". Таскать с таобао, крутить 3 цены и раздувать щёки каждый умеет. Пока был у них нормальный маркетолог- развивались... А теперь богадельня на 500 койко-мест.

2.11.2020 15:25
- гость -

Здание Краевой администрации подойдет под ковид-госпиталь. Доходов не приносит, только убытки для бюджета на зарплаты и прочие расходы. А так хоть пользу больным принесет.

2.11.2020 15:40
- гость -

Захотелось привести цитату из сказки Гайдара про «Главную военную тайну»:«Глянул Мальчиш-Кибальчиш на улицу: пустая улица. И отцы ушли, и братья ушли — никого не осталось.Только видит Мальчиш, что вышел из ворот один старый дед во сто лет. Хотел дед винтовку поднять, да такой он старый, что не поднимет. Хотел дед саблю нацепить, да такой он слабый, что не нацепит. Сел тогда дед на завалинку, опустил голову и заплакал…»
А теперь вопрос? 500 койко-мест, 600 койко-мест... и т.д. СПЕЦИАЛИСТЫ то где?

2.11.2020 15:56
гость

На строительной площадке создадут штаб...
Да,это самое главное !

2.11.2020 16:16
- гость -

перестраивать надо было с весны, а сейчас это просто пуки в глаза.
откуда такая халатность, ведь предупреждали про вторую волну.

2.11.2020 16:57
- гость -

Нормально он дышал. Скоро на Потоке, вообще, магазинов не останется. Пока ремонт делала, весь город исколесила. Из-за этого ковида поставки приостановились. Формула2 на грани издыхания, давайте гипер закроем...и будем болеть... Безумные совсем, если так страшна болезнь, то в черте города нельзя такой госпиталь открывать. Ветру всё равно, что нести и в какую сторону. Сначала заводы построили с нарушением розы ветров, теперь заразные больницы настроят, а все барнаульцы будут дышать.

2.11.2020 17:07
Вано

Отмашкина надо губернатором края назначить, порядок и организованность будет. А чиновники узнают что такое РАБОТАТЬ

2.11.2020 17:58
- гость -

На строительной площадке создадут штаб.

Вы, главное, комиссий побольше создайте! Комиссия тамстрой, комиссия сямстрой! Нет чтобы студентов и школьников на дистант отправить и запретить шляться по торговым центрам, они штабы создают! Лечить скоро некого будет!

2.11.2020 18:56
dss

2.11.2020 16:57
- гость -

про розу ветров сами выдумали ? они как раз построены как нужно ..

2.11.2020 18:56
dss

Отмашкина надо губернатором края назначить, порядок и организованность будет. А чиновники узнают что такое РАБОТАТЬ

--- маразму там не место

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