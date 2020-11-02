Узнали в четверг. Что говорят арендаторы "Посуда центра", где делают ковидный госпиталь

Арендаторы ТЦ "Посуда центр", который сейчас переделывают в ковидный госпиталь, начали съезжать еще на прошлой неделе. Об этом они рассказали корреспонденту amic.ru.

"Меня оповестили в 16 часов в пятницу (30 октября, – прим. ред.). Сейчас я осталась без работы, новое помещение и не планируют искать, я закрываюсь, за два дня я не найду ничего, нас просто выставляют на улицу. Будем разговаривать, но пока еще даже не было расторжения договора, просто уведомления получили и все. Будем разговаривать или судиться", – отмечает владелец магазина сувениров "Крэйзи Пати".

В отделе "Мир штор" о том, что торговый центр будут перепрофилировать под ковидный госпиталь, узнали на день раньше – в четверг, 29 октября.

"Нам сказали срочно освободить помещение. Комиссия была, мы уже съезжаем", – отметили в магазине.

В администрации "Посуда центр" и проектном институте "Алтайгражданпроект" (специалисты которого занимались проектом реконструкции ТЦ "Геомаркет" под ковидный госпиталь) на момент публикации получить комментарии не удалось.

По информации фотокорреспондента amic.ru, магазин "Посуда центр" уже закрыт, посетителей не пускают, а торговый центр разбирают как внутри, так и снаружи. Для работ привлекают студентов, кадетов и даже школьников. За день объект должны подготовить к началу строительства госпиталя.

В торговом центре, который принадлежит руководителю компании "Союз" Владимиру Отмашкину, по предварительным оценкам, можно разместить 500-600 коек для больных.

Где планировали разместить госпиталь?

Представители краевого Минздрава совместно с проектировщиками, строителями и пожарными проанализировали около десяти зданий, в которых можно разместить госпиталь. Среди объектов были строящийся ТЦ на пересечении улиц Шумакова и Балтийской, рынок ВДНХ, рынок на пр. Космонавтов, Крытый рынок на Потоке, Дворец зрелищ и спорта.

26 октября стали известно, что госпиталь разместят в ТЦ "Геомаркет" на пр. Ленина. На его перепрофилирование необходимо было около 100 млн рублей, проектировщики приступили к работам по созданию новой планировки здание, а в ТЦ уже начались подготовительные работы. Однако 30 октября стало известно: госпиталя в "Геомаркете" не будет.

"Геомаркет" требует серьезного инженерного обеспечения, а это здание не располагает такими возможностями. Его можно довести, но это очень большие вложения. И если этот госпиталь временный, то нужно подумать, есть ли в этом смысл или нет, может быть, лучше найти объект, где быстрее и проще это можно решить", – рассказала amic.ru заместитель гендиректора проектного института "Алтайгражданпроект" Тамара Павленко.

Лучше всего, по ее словам, под ковидные госпитали подходят одноэтажные строения с открытым пространством внутри и удобными подъездными путями. "Посуда центр" – одно из немногих зданий, подходящих под такие параметры: это открытая площадка около 15 тысяч кв. м, на ней, по оценкам проектировщиков, возможно разместить от 500 до 600 коек.

По словам Владимира Отмашкина, строители готовы зайти на объект, работы планируется вести в три смены. На строительной площадке создадут штаб, который будет оперативно решать все возникающие вопросы.