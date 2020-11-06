Сибирский ковидный госпиталь открыл платный прием пациентов

Сибирский окружной медцентр (ФМБА) в Новосибирске организовал платный прием для пациентов, зараженных коронавирусом. Бесплатно в перепрофилированном госпитале принимают только людей в тяжелом состоянии, которым нужна кислородная поддержка.

Как рассказал НГС оператор ФМБА, на момент обращения у человека должна быть симптоматика: температура, потеря обоняния и одышка. Если все это есть, то можно лечь в госпиталь без всяких тестов и снимков. Для этого нужно приехать в приемный покой, где установят степень тяжести.

При легком же течение пациентам предлагают ложиться в стационар за 17 тыс. рублей, в которые входит наблюдение, трехразовое питание, лекарства, расходные материалы и диагностика без теста ПЦР и КТ. Людям с коронавирусом средней тяжести услуги обойдутся в 25 тыс. рублей за сутки.

"Вы можете приехать, мы сделаем МСКТ: если будут показания к госпитализации, то можете лечь бесплатно, а если показаний нет, но есть признаки пневмонии и вы хотите лечь, то тогда платно", – отметили в окружном центре.

Больные с тяжелой формой COVID-19 также могут воспользоваться не обычным, а платным стационаром, но за 32 тыс. рублей в сутки.