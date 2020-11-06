Сибирский ковидный госпиталь открыл платный прием пациентов

Сибирский окружной медцентр (ФМБА) в Новосибирске организовал платный прием для пациентов, зараженных коронавирусом. Бесплатно в перепрофилированном госпитале принимают только людей в тяжелом состоянии, которым нужна кислородная поддержка.
Как рассказал НГС оператор ФМБА, на момент обращения у человека должна быть симптоматика: температура, потеря обоняния и одышка. Если все это есть, то можно лечь в госпиталь без всяких тестов и снимков. Для этого нужно приехать в приемный покой, где установят степень тяжести.
При легком же течение пациентам предлагают ложиться в стационар за 17 тыс. рублей, в которые входит наблюдение, трехразовое питание, лекарства, расходные материалы и диагностика без теста ПЦР и КТ. Людям с коронавирусом средней тяжести услуги обойдутся в 25 тыс. рублей за сутки.
"Вы можете приехать, мы сделаем МСКТ: если будут показания к госпитализации, то можете лечь бесплатно, а если показаний нет, но есть признаки пневмонии и вы хотите лечь, то тогда платно", – отметили в окружном центре.
Больные с тяжелой формой COVID-19 также могут воспользоваться не обычным, а платным стационаром, но за 32 тыс. рублей в сутки.
Комментарии
О дают.
пир во время чумы, бесплатных мест нет, а за 25 тыщ пожалуйста, совесть есть?
Я в шоке
сволочи
Ну вот, что и требовалось доказать.
НОРМАЛЬНО...НАРОД РЕШИЛИ ПОКОСИТЬ.
Кому война, а кому - мать родна...
эээ
Совсем обнаглели! Бесплатно что бы попасть нужно при смерти быть. А деньги есть - на тебе пожалуйста!! Куда Минздрав смотрит. Мест нет бесплатных ,а за деньги они вдруг появляются!!!
Цена, конечно, заоблачная. Вопрос - у них есть препараты для лечения, именно, этого вируса, которые недоступны простым смертным?.. Другого объяснение такой цене нет.
Дожили до "Светлого будущего"! Хорошо хоть, что по конец жизни.
Всё правильно, но 32 рубля многовато. А вы и дальше платите налоги и пользуйтесь своей конституционной медициной.
это и есть план Путина?
И это государственное бюджетное учреждение! Может всем больницам стационар сделать платным?
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "СИБИРСКИЙ ОКРУЖНОЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА"
это вообще законно?
Давно пора сделать платную медицину и что бы человек сам оплачивал свою медстраховку, сколько заплатил - на столько и полечили.
ФМБА Скворцовская вотчина, государство в государстве, класть с прибором они хотели на граждан
6.11.2020 17:04
гость
Светлое будущее было описано у Войновича 1986 году в романе "Москва 2042". Походим к этому моменту. Также Гениалисимус летающий на орбите, три кольца врагов и т д
6.11.2020 17:08
-гость-
это и есть план Путина?
Болезный, ну Путин то здесь причем???
Кто не хочет платить от 17 до 32 тысяч рублей пусть дохнут на улице как собаки. Россия, 2020 год.
6.11.2020 17:15
- гость -
6.11.2020 17:08
-гость-
это и есть план Путина?
Болезный, ну Путин то здесь причем???
А я тут не причем, совсем тут не причем! Путин.
Здравоохренение Новосибирской области.
Нужно ещё сделать платный вызов скорой, рублей 500-700, что бы всяких престарелых симулянток отсечь.
Ок. А после платного лечения мне вернут деньги, уплаченные мною в фонды социального страхования, а это более 30% с каждой зп. Просто нет слов.
6.11.2020 17:17
- гость -
Кто не хочет платить от 17 до 32 тысяч рублей пусть дохнут на улице как собаки. Россия, 2020 год.
Для начала их нада иметь, а у нас средний класс это 17 в месяц.
то ли вообще ...
А после платного лечения мне вернут деньги, уплаченные мною в фонды социального страхования
Может вам ещё вернуть деньги которые вы напёрсточникам на вокзале проиграли?
Просто твари! Из серии тех , кто в войну будет продавать билеты в бомбоубежище! Мы еще своему Попову кости перемываем! Ихний министр - бизнесмен!
Контр социалистическую революцию совершили при Ельцине. А сейчас капитализм и он показывает вам свои звериные зубы.А как вы хотели? можете и дальше орать что пу виноват,
собаки лают -караван идет.
Интересно, это боевой почин, или уже в России есть прецеденты? Что-то совсем безнравственно выглядит в нынешней ситуации. Думаю, пресекут, если хоть как-то за свои места держатся.
А сейчас капитализм
Где? В России путинизм и весь крупный бизнес завязан в этом .
А по шее?
Случись ситуация, что останется там, допустим, 10 свободных коек и привезут 10 тяжелых бесплатников и 10 легких платников. Вопрос, кому достанутся эти 10 коек? Вопрос из области математики.
в Москве вообще 400 т. за отдельную палату
Нет там лекарств и не будет. Только иммунитет.
17:44
- гость -
Контр социалистическую революцию совершили при Ельцине. А сейчас капитализм и он показывает вам свои звериные зубы.
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Езжайте внаКубу или С.Корею и лечитесь там бесплатно, всю свою больную, полную страданий жизнь.