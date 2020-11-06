Пятница, 6 Ноябрь, 18:15

Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 77,19
€ 91,35
6°


1733440 +20582
Обь
58см -9

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Полезный город"Освобожденные убийцы"Коронавирус на Алтае
Вредны ли ТЭЦ для экологии Алтайского края. Задай вопрос экспертам СГК.
Новости

Сибирский ковидный госпиталь открыл платный прием пациентов

, ИА "Амител"
Сутки пребывания обойдутся от 17 до 32 тысяч рублей
Фото: somc-nsk.ru

Фото: somc-nsk.ru

Сибирский окружной медцентр (ФМБА) в Новосибирске организовал платный прием для пациентов, зараженных коронавирусом. Бесплатно в перепрофилированном госпитале принимают только людей в тяжелом состоянии, которым нужна кислородная поддержка. 

Как рассказал НГС оператор ФМБА, на момент обращения у человека должна быть симптоматика: температура, потеря обоняния и одышка. Если все это есть, то можно лечь в госпиталь без всяких тестов и снимков. Для этого нужно приехать в приемный покой, где установят степень тяжести.

При легком же течение пациентам предлагают ложиться в стационар за 17 тыс. рублей, в которые входит наблюдение, трехразовое питание, лекарства, расходные материалы и диагностика без теста ПЦР и КТ. Людям с коронавирусом средней тяжести услуги обойдутся в 25 тыс. рублей за сутки.

"Вы можете приехать, мы сделаем МСКТ: если будут показания к госпитализации, то можете лечь бесплатно, а если показаний нет, но есть признаки пневмонии и вы хотите лечь, то тогда платно", – отметили в окружном центре.

Больные с тяжелой формой COVID-19 также могут воспользоваться не обычным, а платным стационаром, но за 32 тыс. рублей в сутки.

Материалы по теме

 

 

 

Читайте также в сюжете: Пандемия коронавируса
Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

6.11.2020 16:47
- гость -

О дают.

6.11.2020 16:48
A1isa

пир во время чумы, бесплатных мест нет, а за 25 тыщ пожалуйста, совесть есть?

6.11.2020 16:53
Ольга

Я в шоке

6.11.2020 16:55
- гость -

сволочи

6.11.2020 16:55
- гость -

Ну вот, что и требовалось доказать.

6.11.2020 16:56
ГОСТ СССР

НОРМАЛЬНО...НАРОД РЕШИЛИ ПОКОСИТЬ.

6.11.2020 16:58
Чучмек

Кому война, а кому - мать родна...

6.11.2020 16:58
- гость -

эээ

6.11.2020 16:59
Гость

Совсем обнаглели! Бесплатно что бы попасть нужно при смерти быть. А деньги есть - на тебе пожалуйста!! Куда Минздрав смотрит. Мест нет бесплатных ,а за деньги они вдруг появляются!!!

6.11.2020 17:02
- гость -

Цена, конечно, заоблачная. Вопрос - у них есть препараты для лечения, именно, этого вируса, которые недоступны простым смертным?.. Другого объяснение такой цене нет.

6.11.2020 17:04
гость

Дожили до "Светлого будущего"! Хорошо хоть, что по конец жизни.

6.11.2020 17:08
- гость -

Всё правильно, но 32 рубля многовато. А вы и дальше платите налоги и пользуйтесь своей конституционной медициной.

6.11.2020 17:08
-гость-

это и есть план Путина?

6.11.2020 17:09
- гость -

И это государственное бюджетное учреждение! Может всем больницам стационар сделать платным?

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "СИБИРСКИЙ ОКРУЖНОЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА"

6.11.2020 17:10
- гость -

это вообще законно?

6.11.2020 17:12
- гость -

Давно пора сделать платную медицину и что бы человек сам оплачивал свою медстраховку, сколько заплатил - на столько и полечили.

6.11.2020 17:13
- гость -

ФМБА Скворцовская вотчина, государство в государстве, класть с прибором они хотели на граждан

6.11.2020 17:15
- гость -

6.11.2020 17:04
гость

Светлое будущее было описано у Войновича 1986 году в романе "Москва 2042". Походим к этому моменту. Также Гениалисимус летающий на орбите, три кольца врагов и т д

6.11.2020 17:15
- гость -

6.11.2020 17:08
-гость-
это и есть план Путина?
Болезный, ну Путин то здесь причем???

6.11.2020 17:17
- гость -

Кто не хочет платить от 17 до 32 тысяч рублей пусть дохнут на улице как собаки. Россия, 2020 год.

6.11.2020 17:18
- гость -


6.11.2020 17:15
- гость -

6.11.2020 17:08
-гость-
это и есть план Путина?
Болезный, ну Путин то здесь причем???

А я тут не причем, совсем тут не причем! Путин.

6.11.2020 17:20
- гость -

Здравоохренение Новосибирской области.

6.11.2020 17:23
- гость -

Нужно ещё сделать платный вызов скорой, рублей 500-700, что бы всяких престарелых симулянток отсечь.

6.11.2020 17:28
- гость -

Ок. А после платного лечения мне вернут деньги, уплаченные мною в фонды социального страхования, а это более 30% с каждой зп. Просто нет слов.

6.11.2020 17:28
- гость -

6.11.2020 17:17
- гость -
Кто не хочет платить от 17 до 32 тысяч рублей пусть дохнут на улице как собаки. Россия, 2020 год.


Для начала их нада иметь, а у нас средний класс это 17 в месяц.

6.11.2020 17:30
гость

то ли вообще ...

6.11.2020 17:33
- гость -

А после платного лечения мне вернут деньги, уплаченные мною в фонды социального страхования

Может вам ещё вернуть деньги которые вы напёрсточникам на вокзале проиграли?

6.11.2020 17:37
Старыый

Просто твари! Из серии тех , кто в войну будет продавать билеты в бомбоубежище! Мы еще своему Попову кости перемываем! Ихний министр - бизнесмен!

6.11.2020 17:44
- гость -

Контр социалистическую революцию совершили при Ельцине. А сейчас капитализм и он показывает вам свои звериные зубы.А как вы хотели? можете и дальше орать что пу виноват,
собаки лают -караван идет.

6.11.2020 17:44
- гость -

Интересно, это боевой почин, или уже в России есть прецеденты? Что-то совсем безнравственно выглядит в нынешней ситуации. Думаю, пресекут, если хоть как-то за свои места держатся.

6.11.2020 17:48
- гость -

А сейчас капитализм

Где? В России путинизм и весь крупный бизнес завязан в этом .

6.11.2020 17:49
- гость -

А по шее?

6.11.2020 17:52
- гость -

Случись ситуация, что останется там, допустим, 10 свободных коек и привезут 10 тяжелых бесплатников и 10 легких платников. Вопрос, кому достанутся эти 10 коек? Вопрос из области математики.

6.11.2020 17:54
гость

в Москве вообще 400 т. за отдельную палату

6.11.2020 17:55
- гость -

Нет там лекарств и не будет. Только иммунитет.

6.11.2020 17:58
- гость -

17:44
- гость -
Контр социалистическую революцию совершили при Ельцине. А сейчас капитализм и он показывает вам свои звериные зубы.
---------
Езжайте внаКубу или С.Корею и лечитесь там бесплатно, всю свою больную, полную страданий жизнь.

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< ноябрь 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30                  
Loading...
18:09
На Алтае начался полномасштабный учет аргали 0
17:55
Медсестра из Новосибирска таскала ребенка за волосы и била по лицу 0
17:45
В Алтайском крае хотят страховать жизнь и здоровье учителей, работающих очно 2
17:32
Более миллиона бесплатных прививок от гриппа сделали в Алтайском крае 0
17:20
В Кремле опровергли слухи о скором уходе Путина в отставку 10
17:08
Флагман за полцены. "Билайн" предлагает смартфоны со скидкой до 50% 0
16:57
Два алтайских танцовщика выступят в новом сезоне шоу "Танцы" 0
16:44
Сибирский ковидный госпиталь открыл платный прием пациентов 36
16:31
Военные дважды за день перекроют Чуйский тракт в Алтайском крае 4
16:16
Похитителей человека осудят в Алтайском крае 0
16:05
Алтайские коммунисты отменили митинги в честь годовщины революции 2
15:56
"Ужасная обстановка". Фельдшер скорой помощи из Барнаула рассказала о работе в пандемию 13
15:43
Сотрудников алтайского детдома наказали за массовый побег воспитанников 1
15:32
Более 20 тысяч. Россия обновила рекорд по суточному приросту больных COVID-19 6
15:19
Судьбу учреждений допобразования в Алтайском крае решат после 16 ноября 0
15:07
Вандалы разгромили новую набережную в Алтайском крае 19
14:55
+19 в ноябре. Какая погода будет в Алтайском крае и Барнауле на выходных 0
14:42
Крышу школьного спортзала сорвало ветром в алтайском селе 4
14:29
Эксперт объяснил, когда стоит удалить Facebook со смартфона 6
14:17
Алтайская прокуратура не добилась реального срока для экс-замминистра 7
14:03
Деньги сразу на карту. Как получить заем с плохой кредитной историей 0
13:52
Умер отец лидера алтайских коммунистов Марии Прусаковой 7
13:41
В Роспотребнадзоре оценили опасность мутации коронавируса 0
13:28
Как в Европе и США. Для РАНГХиГС построят необычный корпус в Барнауле 9
13:15
"МегаФон" и "Росгеология" исследовали дно Северного Ледовитого океана 1
13:01
Еще 13 человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае 3
12:55
В Алтайском крае зафиксировали взрывной рост ипотеки на вторичное жилье 0
12:42
Алтайского инвалида-колясочника приговорили к 7 годам тюрьмы за сбыт грамма спайса 9
12:30
Одно из самых высоких зданий в Барнауле построят напротив офисного центра "Гулливер" 29
12:18
Когда школьники Алтайского края выходят с осенних каникул? 2
12:05
Водитель погиб в жуткой аварии на Чуйском тракте 5
11:53
Еще 107 человек заболели коронавирусом в Республике Алтай 0
11:40
Житель Алтая украл тысячу литров топлива, чтобы купить новый смартфон 5
11:26
Алтайский Telegram-канал предложил подписчикам побороться за экспресс-тест на коронавирус 0
11:12
Каникулы в Алтайском крае продлили на неделю 19
11:02
Зеленый день от Сбера. Как получить скидки до 70% на товары и услуги 0
10:55
Спрос на продукты питания для запасов снизился почти на треть в России 1
10:43
Суд отказал Навальному в возбуждении дела, не назвав его фамилии 52
10:30
Фуд-корты трех ТЦ в Барнауле проверили на предмет соблюдения ковидных правил 0
10:17
Врач назвал продукты, от которых стоит отказаться при коронавирусе 2
10:03
Когда устал от стресса. Где в Барнауле укрепляют иммунитет и восстанавливают здоровье 0
09:55
Алтайские пожарные нашли тело женщины в горящем доме 0
09:46
Безработного жителя Алтайского края задержали за хранение марихуаны в крупном размере 1
09:34
Трамп объявил о легкой победе на выборах "по законным голосам" 8
09:21
Китай приостановил въезд из России 3
09:08
Жителей Алтайского края предупреждают о непогоде 0
08:56
Главврач Коммунарки рассказал, когда ожидается третья волна коронавируса 12
08:42
Томенко предложил продлить школьные каникулы в Алтайском крае 44
08:29
Мертвых животных находят в нагорной части Барнаула 6
08:15
Намордники – для рабов. Что движет бунтующими барнаульскими антимасочниками 82
08:03
Какого числа Дмитриевская родительская суббота 2020 и как правильно помянуть усопших 0
07:50
Роспотребнадзор: эпидобстановка в Алтайском крае с "осторожностью" стабилизируется 25
07:33
Прекрасного много не бывает. Названы лучшие панорамные фотографии 2020 года 0
07:17
День иконы "Всех скорбящих Радость": кому помогает святыня и какие чудеса совершает 1

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.