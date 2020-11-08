Барнаульский таксист поддерживал жизнь пассажира до приезда врачей

Жительница Барнаула в социальных сетях рассказала историю о том, как водитель такси спас жизнь пассажиру. Он не дал мужчине умереть в ожидании приезда врачей.

Инцидент произошел на улице Интернациональной. Женщина наблюдала в окно за тем, как водитель такси делал массаж сердца и искусственное дыхание мужчине, который, по словам местной жительницы, мог пострадать из-за наркотиков. Все это время товарищ потерпевшего просто ходил рядом.

"В общем, смотреть на происходящее я больше не могла и вызвала скорую, сказав, что во дворе умирает человек. К моему удивлению, скорая приехала быстро, минут через 5-7, учитывая их загруженность в связи со всей этой ситуацией с коронавирусом", – написала очевидица в сообществе "Инцидент Барнаул".

Врачам удалось спасти мужчину, а таксист уехал.