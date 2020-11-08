Барнаульский таксист поддерживал жизнь пассажира до приезда врачей

Жительница Барнаула в социальных сетях рассказала историю о том, как водитель такси спас жизнь пассажиру. Он не дал мужчине умереть в ожидании приезда врачей.
Инцидент произошел на улице Интернациональной. Женщина наблюдала в окно за тем, как водитель такси делал массаж сердца и искусственное дыхание мужчине, который, по словам местной жительницы, мог пострадать из-за наркотиков. Все это время товарищ потерпевшего просто ходил рядом.
"В общем, смотреть на происходящее я больше не могла и вызвала скорую, сказав, что во дворе умирает человек. К моему удивлению, скорая приехала быстро, минут через 5-7, учитывая их загруженность в связи со всей этой ситуацией с коронавирусом", – написала очевидица в сообществе "Инцидент Барнаул".
Врачам удалось спасти мужчину, а таксист уехал.
Комментарии
скорая приехала быстро, минут через 5-7, учитывая их загруженность в связи со всей этой ситуацией с коронавирусом
Ну так человек, вероятно, из-за проблем с наркотиками умирает, а не из-за ковида.
Может и жестоко-но зачем его спасать?
8.11.2020 09:00
Гость
Не дай Вам Бог упасть на улице, скажкм, с инфарктом, и чтобы мимо шли такие, как Вы, оправдывающие свою бессердечность, заведомо записывая всех упавших в алкаши-наркоманы, которым помогать не нужно. Фашизмом не попахивает?
8.11.2020 09:15
- гость -
Много наркош вы наставили на путь истинный?
который, по словам местной жительницы, мог пострадать из-за наркотиков....
Ключевые слова: по словам и мог.Лишь бы написать жареную новость.