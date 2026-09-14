До Китая — дорогой подать. Что принесет Алтаю проект международной "железки"
Трансграничная магистраль может стать уникальным экспериментом сотрудничества России со странами глобального Юга
14 сентября 2026, 06:15, ИА Амител
Строительство железной дороги в Китай через Алтайский край и Республику Алтай могло бы сыграть важную геополитическую роль, а также содействовать развитию региональной экономики, однако этот амбициозный план наталкивается на технические трудности и довольно дорогой, считают некоторые наблюдатели. Впрочем, другие специалисты убеждены, что эти вложения непременно окупятся благодаря экономическому потенциалу, а также при использовании нестандартных подходов к финансированию проекта. Подробности — в материале amic.ru.
Борьба за пути
Рассматриваемый в правительстве РФ проект строительства Трансалтайской железной дороги длиной 55 км в ближайшее время может перейти в стадию работы над технико-экономическим обоснованием, сообщил "Коммерсант" со ссылкой на источник в правительстве, знакомый с ходом обсуждения. Предполагается, что это будет железнодорожный вход в Китай протяженностью 55 км между Казахстаном и Монголией, где пролегает граница Республики Алтай и Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР.
Этот проект, имеющий давнюю историю, на сей раз является ответом на поручение президента Путина от 27 июля подготовить варианты нового Срединного транспортного коридора.
Предполагается, что разрабатываемая магистраль станет конкурентом Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ), а также альтернативой южным морским маршрутам между Европой и Азией, заметил источник газеты.
Как известно, ТМТМ был запущен в 2017 году с охватом Казахстана, Азербайджана и Грузии с дальнейшим движением по морским путям в порты Турции, Румынии или Украины либо сухопутными путями через Турцию в Европу. Как видим, далеко не все вовлеченные в этот проект государства являются дружественными России, поэтому Трансалтайская железная дорога может иметь и геополитическое значение.
В настоящее время рассматривается четыре варианта прокладки Трансалтайской магистрали, конечной точкой которой в любом случае должна стать станция Авэйтань в КНР. Первый и второй варианты в качестве начальной точки предусматривают город Бийск в Алтайском крае, третий — станцию Таштагол Западно-Сибирской железной дороги, четвертый — станцию Абаза Красноярской железной дороги. В зависимости от выбранного варианта протяженность дороги может составить от 825 до 1123 км, при этом 228 км должны быть проложены по китайской территории. В первых двух вариантах дорога пролегает через Алтайский край и Республику Алтай.
В поддержку прокладывания дороги через Республику Алтай высказался 24 августа в интервью ТАСС кемеровский губернатор Илья Середюк:
"Строить напрямую железную дорогу из Кузбасса в Китай через Горный Алтай — и тогда не надо везти уголь за пять тысяч верст. БАМ высвобождается для контейнеров, металла, химии, пшеницы".
Середюк отмечал, что в настоящее время примерно 80% от стоимости отправляемого в Поднебесную российского угля приходится на логистические расходы.
Экология как новая реальность
Это не первая информация о работе над проектом Трансалтайской дороги за последние годы. В 2021 году сообщалось о проработке РЖД трех вариантов железнодорожных маршрутов к пограничному переходу с Китаем по территории Алтая. Объем инвестиций тогда оценивался в 500 млрд рублей. Один из них предусматривал строительство "железки" от Бийска до Авэйтаня протяженностью 1006 км.
Стоит напомнить, что вопрос маршрута в Китай через Алтайский край и Республику Алтай рассматривался с начала 2000-х годов. Впрочем, поначалу обсуждался вариант строительства автомобильной магистрали, который всякий раз наталкивался не только на экономические, но и на политические проблемы. Именно политика не позволяет сдвинуть с места проект газовой трубы в Поднебесную, поскольку протянуть ее планируют через национальный природный заповедник — плато Укок, являющееся священной территорией для алтайцев. На этой почве в регионе неоднократно кипели политические страсти.
Замдиректора РЖД Алексей Шило отмечал в 2021 году, что при реализации проекта следует учитывать влияние дороги на окружающую среду, так как эта "новая реальность" берется во внимание партнерами: ведь даже при заказе перевозки клиенты требуют предусмотреть экологические параметры, включая сокращение выбросов CO2.
Кроме того, ранее, в 2017 году, в РЖД звучала даже идея построить высокоскоростную дорогу "Евразия" по маршруту Берлин — Москва — Пекин протяженностью 9447 км. Бюджет российского участка тогда оценивался в 3,58 трлн рублей, а ее первым отрезком могла стать магистраль Москва — Казань с бюджетом 1,7 трлн рублей. Однако с началом СВО и резким обострением отношений с Европой реализовать этот проект уже не получится.
"Экономика региона получит импульс"
Проект строительства этой дороги горячо поддерживает депутат Алтайского краевого Заксобрания, координатор регионального отделения ЛДПР Сергей Булаев, считающий, что региональные власти "должны приложить все усилия, чтобы пролоббировать строительство дороги именно от Бийска, а не от какой-либо станции в другом регионе".
Конечно, есть у проекта и скептики. По словам историка транспорта, автора телеграм-канала "Блокнот Перископа" Сергея Сигачева, экономическая сторона сыграет свою роль в реализации проекта Трансалтайской железной дороги.
"Конечно, перспектива прямой и короткой связи Кузбасса и Западной Сибири с Синьцзяном и в целом с Западным Китаем выглядит привлекательной. Однако этот небольшой 55-километровый участок обладает настолько тяжелым рельефом, что прокладка пути обойдется, возможно, в 2,5–3 трлн рублей. К тому же более года назад появился проект связки Джалинда — Мохэ, которая намного дешевле и дает возможность вывозить южно-якутский уголь в Северный и Центральный Китай".
Однако стоит учесть и мультипликативный эффект, ведь подобные инфраструктурные проекты, как Трансалтайская магистраль, чаще всего являются многоплановыми, замечает экономист, доцент факультета государственного управления МГУ Максим Чирков:
"Конечно, поставки больших объемов угля дадут большую экономию. Но наш товарооборот с Китаем быстро растет, поэтому здесь номенклатура продукции может быть довольно широкой. К тому же железнодорожный транспорт очень надежный и более быстрый по сравнению с морским".
Кроме того, строительство железной дороги способно повлиять не только на ситуацию с отдельными отраслями экономики и рост международной торговли, но и на развитие регионов страны, обращает внимание экономист:
"Дорога сделает регион более развитым в технологическом плане. Она поможет улучшить экономическую ситуацию в небольших городах и селах, там появятся дополнительные направления бизнеса. На Алтае это придаст импульс развитию туризма и других сфер экономики. Вообще, с течением времени главный доход от железной дороги будут давать не поставки угля, а перевозимые товары с более высокой добавленной стоимостью".
Дорога по бартеру?
Новосибирский ученый, руководитель творческой группы ВОИР Игорь Жирнов считает, что одной из отраслей, которая точно выиграет от появления дороги, станет региональный АПК. Он предлагает проработанную бизнес-идею, которую считает уникальной возможностью для расширения взаимовыгодного российско-китайского сотрудничества и называет условием превращения юга Западной Сибири в самый перспективный сельскохозяйственный регион страны.
"Наш проект уже получил сертификат правительственного Агентства стратегических инициатив. Его суть заключается в обмене контракта на строительство транспортного коридора через Алтай силами строителей из КНР, которые являются мировыми лидерами отрасли, на открытие для агропрома нашей страны китайского рынка готовых высококачественных продуктов питания для растущего среднего класса Китая", — рассказал он amic.ru.
Западная Сибирь, конечно, оптимальная территория для равноправного двустороннего сотрудничества, уверен Игорь Жирнов:
"Это самый развитый регион в азиатской части нашей страны с относительно большим населением, диверсифицированной экономикой и высоким научно-образовательным потенциалом, что снижает возможные риски. Регион имеет общую границу с Китаем, но сухопутная транспортная инфраструктура отсутствует от слова совсем".
По словам специалиста, первым шагом может стать строительство автострады Новосибирск — Урумчи как продолжение трассы М-12 "Восток":
"Кстати, известная китайская строительная корпорация China Railway Tunnel Group уже проявила интерес к работе в регионе. В условиях западных санкций вполне может быть реализована бартерная сделка: нефть в обмен на новую транспортную инфраструктуру путем создания в Китае соответствующего расчетного центра. Поставщик нефти получит эксклюзивные права на обустройство трассы и доходы от оплаты проезда".
Жирнов не сомневается, что наработанный опыт сотрудничества позволит приступить к более масштабному строительству скоростной грузовой железнодорожной магистрали, соединяющей китайские порты на Тихом океане через Алтай с российскими портами на Балтике:
"Это обеспечит китайскому бизнесу надежный выход на рынки Европы со сроком доставки в трое-четверо суток. Строительство ответвлений от базовой трассы в сторону Республики Беларусь и далее в сторону ЕС, в сторону портов на юге Ирана и портов Северного морского пути позволит создать систему скоростных грузовых магистралей Большой Евразии как инновационного продолжения инициативы председателя КНР Си Цзиньпина "Один пояс — один путь".
В результате новый транспортный коридор может стать не только триггером перехода от сырьевой зависимости к экономике конкурентоспособных товаров и услуг, но и решением пространственного развития России, заключает Игорь Жирнов.
"Кроме того, столь масштабный проект даст импульс развитию экономики нашего региона — появятся новые высокооплачиваемые рабочие места, получат заказы строительные организации и производители железобетонных изделий и так далее", — уверен Булаев.
06:42:58 14-09-2026
Уголь лес газ нефть электроэнергию-туда... А что оттуда?
07:38:15 14-09-2026
Илья (06:42:58 14-09-2026) Уголь лес газ нефть электроэнергию-туда... А что оттуда? ... китайцы
08:03:57 14-09-2026
Гость (07:38:15 14-09-2026) китайцы... китайцы.
ползучая тихая экспансия.
10:15:38 14-09-2026
Гость (07:38:15 14-09-2026) китайцы...
Не смеши. Уже лет как десять в Китае даже минимальная зп выше чем в России, им просто нет смысла массово ехать сюда на заработки. Это раньше мы смеялись над стереотипом "работают за миску с рисом", а теперь как бы самим не пришлось работать за тарелку гречки
10:58:05 14-09-2026
Гость (10:15:38 14-09-2026) Не смеши. Уже лет как десять в Китае даже минимальная зп... Верно подметили - причина не в заработках, скорее тихая семейная экспансия.. Пример - би-би=си, голос америки и мн.др. за чей счёт? Запад вкладывался, чтобы получить СССР (да, распался СССР). Сегодня вкладываются в укропов - с какой целью?
07:20:42 14-09-2026
Проект ничего. Это просто картинки
07:30:53 14-09-2026
если бы, да кабы..
Китай построит жд путь и автодороги.
не рассчитаемся..
плюсов много, а минусов?
07:38:05 14-09-2026
че там запуск ласточки до Новосибирска?
12:02:33 14-09-2026
Гость (07:38:05 14-09-2026) че там запуск ласточки до Новосибирска? ...
Забудьте. Тут на китае пилить и пилить, а вы про копейки.
14:18:15 14-09-2026
гость (12:02:33 14-09-2026) Забудьте. Тут на китае пилить и пилить, а вы про копей... плите Шура, пилите)))
08:06:52 14-09-2026
Сначала ширину колеи надо унифицировать по всей РФ, а то АК как-то выбивается из общей массы. А впрочем, наш край всегда был особенный.
08:10:09 14-09-2026
Гость (08:06:52 14-09-2026) Сначала ширину колеи надо унифицировать по всей РФ, а то АК ... А разве в РФ наблюдаются разные ширины колеи на жд? Не подскажите в каких регионах?
10:52:02 14-09-2026
Гость (08:06:52 14-09-2026) Сначала ширину колеи надо унифицировать по всей РФ, а то АК ... Ты попутал колею и виды тока
08:26:13 14-09-2026
Текст писал искусственный интеллект? 55 км - это не длина предполагаемой к строительству дороги, а протяженность российского участка границы с Китаем в алтайских горах
08:27:02 14-09-2026
Когда-то у чиновников хватило ума отложить этот проект, а теперь снова? Только сейчас риторика другая - проект отличный, это то, что нам надо и т.д. И никто не вспоминает уже про то, что Монголия- буферная страна и только поэтому у нас край китайская волна не накрыла, про то, что последствия открытия этой дороги для реального сектора экономики края будут катастрофой, про то, что, как на ДВ, не сможет уже остановить и контролировать здесь китайскую экспансию.
09:16:39 14-09-2026
Гость (08:27:02 14-09-2026) Когда-то у чиновников хватило ума отложить этот проект, а те... Ты на ДВ то был лично? Да, там больше китайцев, чем скажем у нас, но я бы сказал, что в Барнауле индийцев больше, чем во Владивостоке китайцев, понятно, что с поправкой на численность населения. Если китайцам надо будет - они приедут и без всяких дорог.
09:56:21 14-09-2026
Гость (08:27:02 14-09-2026) Когда-то у чиновников хватило ума отложить этот проект, а те... Что за бред про дальневосточную катастрофу? На фоне местного населения китайцев там не видно. Нафиг им не упало массово ехать на холодный и неуютный север
10:53:29 14-09-2026
Чучмек (09:56:21 14-09-2026) Что за бред про дальневосточную катастрофу? На фоне местного... У них приграничная с Россией провинция Хэйлудзян вымирает
08:55:44 14-09-2026
Да никто ничего не построит. Будет огромнейший попил, и это в лучшем случае. Вбухают деньги в проект (может быть), кто-то поднимется, на этом все. Ну откуда сейчас деньги возьмутся, да еще в таком количестве. Режут финансирование социалки, медицины, налоги поднимают и все идет сами знаете куда, а тут раз - и деньги появятся? Вы еще вытащите проект поворота рек, а то давно что-то ничего о нем не слышно.
09:23:37 14-09-2026
Гость (08:55:44 14-09-2026) Да никто ничего не построит. Будет огромнейший попил, и это ... Кучу всего уже построили и строят, а у тебя только пилят и пилят. Сейчас вон строят Второй Северомуйский тоннель на БАМе, а там 15 с лишним километров горы долбить и ничо, строят - 340 лярдов. Высокоскоростная магистраль (ВСМ) Москва – Казань 770 км - 1,7 трюликов. Строек куча. Надо будет найдут деньги и построят.
09:52:05 14-09-2026
ыть (09:23:37 14-09-2026) Кучу всего уже построили и строят, а у тебя только пилят и п... Не подскажете, что будет ездить по той ВСМ?.. Нет, то, что здания и земли уже выкупают-отнимают, это да. Мосты разбирают - да. Где у нас подвижной состав для ВСМ? Ну кроме бумажного макета. Китай нам технологию не продаст. И подвижной состав не продаст. Так-то у нас и МС-21 с 2017 года построили аж ... Не подскажете, где они?
10:05:32 14-09-2026
Гость (09:52:05 14-09-2026) Не подскажете, что будет ездить по той ВСМ?.. Нет, то, что з... Не подскажу - не изучал вопрос. Вам китайцы лично уже сказали, что технологии не продадут? Откуда дровишки? Ваше предположение или факты? Почему вы уперлись только в ВСМ, если я пишу, что по России строят кучу всего? Вы не согласны? Интернет вроде вам доступен, раз вы тут пишите и это утверждение легко проверяемое. Построили и строят. Не подскажите, что вам мешает погуглить?
10:58:35 14-09-2026
ыть (10:05:32 14-09-2026) Не подскажу - не изучал вопрос. Вам китайцы лично уже сказал... Так вы ж сами ее привели как пример) Мягко говоря, совершенно неудачный. Ну и да, насчет самолетов слив засчитан тоже. "Вопрос не изучал, но мнение имею" Отлично, продолжайте дальше.
10:30:02 14-09-2026
Гость (09:52:05 14-09-2026) Не подскажете, что будет ездить по той ВСМ?.. Нет, то, что з... Первый поезд для российской ВСМ в конце года отправится на испытания. Он сейчас достраивается в Верхней Пышме
10:56:59 14-09-2026
Чучмек (10:30:02 14-09-2026) Первый поезд для российской ВСМ в конце года отправится на и... Блажен кто верует, тепло ему на свете. Вы сначала хоть почитали бы что-нибудь о том, есть у нас эти технологии или нет. А с нуля за пару лет "сбацать" хотя бы тележку для скоростной магистрали, которая принципиально отличается от обычной - ну такое.
09:28:56 14-09-2026
Как же сильно мы об этом пожалеем
Мск-то понятно им тут не жить
09:59:54 14-09-2026
китай умеет масштабировать, копировать, ставить на поток.
дара творения эта нация лишена, поэтому, по всему миру, скупают мозги, за немыслимые зарплаты.
непонятен негатив по отношению к китайцам - джаст бизнес, ничего личного, просто предложить, кроме ресурсов, больше нечего.
11:04:06 14-09-2026
вот не время сейчас, совсем не время для таких экспериментов.
могут нас завтра с китайцами стравить? да вполне.
12:14:59 14-09-2026
"Именно политика не позволяет сдвинуть с места проект газовой трубы в Поднебесную, поскольку протянуть ее планируют через национальный природный заповедник — плато Укок, являющееся священной территорией для алтайцев. На этой почве в регионе неоднократно кипели политические страсти." - заповедник отменить, нет там никакой священности, обычная местность. Особо упоротых экологов и святош - отправить в лагерь туда пусть работают кайлом.
13:04:28 14-09-2026
тут разные стадии
дорога Барнаул -Бийск это уже достижение. И тур поток станет выше и кластера в Горном Алтае заработают в полную силу
следующий этап это дорога Бийск -Кош Агач. Это тур поток к красивейшим и пока пустынным местам горного Алтая. Это возможная добыча минералов, строительство турбаз, развите в целом Горного Алтая.
и только после этого возможно проложить ветку из КошАгач в Китай. Возможно не по плато а в обход плато
13:41:10 14-09-2026
Только я один понял чтоли, что это просто предвыборный трёп.
15:08:08 14-09-2026
Проект - полная шляпа. Нереализуем за разумные деньги. Если по железной дороге возить в Китай через Казахстан то там буквально почти стыкуются ЖД дороги. Там по дальности километров на 100-200 больше. Но это же с казахами договариваться нужно. И распилить не получится.