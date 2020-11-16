Такой день. Приговор экс-гендиректору "Барнаулкапстроя" и возобновление учебы

Amic.ru – о главных событиях в Алтайском крае за 16 ноября. Без коронавируса.

Судья вынес приговор по делу о взятке в особо крупном размере. Бывший генеральный директор АО СЗ "Барнаулкапстрой" Александр Канаков признан виновным и приговорен к реальному лишению свободы. Судья назначил ему четыре года колонии строгого режима и 15 млн рублей штрафа.

Все школы Барнаула возобновили работу в очном режиме после удлиненных каникул. За это время все образовательные учреждения подготовили к обучению в условиях сложной эпидемической обстановки.

Алтайский край занял 68-е место в России и последнее в Сибири в рейтинге доступности новых автомобилей к покупке в кредит. 15% жителей региона могут купить машину в кредит по цене от 550 тысяч рублей. За 1,4 млн рублей приобрести и содержать авто в регионе могут 4,2%, а за 5,5 млн рублей – 0,4%.

Глава Минтранса рассказал о судьбе обхода Барнаула и третьего моста за 50 миллиардов. Проект пытаются реализовать уже почти пять лет, но откладывают из-за отсутствия денег.

Полиция задержала барнаульца по подозрению в поджоге автомобиля напротив подъезда жилого дома. Против него возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение имущества, совершенное путем поджога".

Барнаульский автовокзал специально для любителей горных лыж возобновляет перевозки по маршруту Барнаул – Таштагол. Автобус проследует через Целинное, Ельцовку и Шерегеш. Один комплект лыжного инвентаря позволят перевести без доплаты за багаж.

В мэрии рассказали, что барнаульцы могут следить за очисткой снега в режиме онлайн. На специальной карте отмечается текущее положение снегоуборочной техники.