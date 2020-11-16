Школьники вышли на учебу

16 ноября все школы Барнаула начали работу в очном режиме. Сейчас на больничном находится менее 5% преподавателей.

За время осенних каникул учреждения подготовили к обучению в условиях сложной эпидобстановки: провели усиленную дезинфекцию всех помещений и поверхностей, проветривание и обеззараживание воздуха.

Учреждения допобразования продолжат учебный процесс в прежнем режиме: 10% занятий – очно, 90% – удаленно с использованием дистанционных технологий.

Детсады работают в штатном режиме (их посещают более 60% детей).

Как алтайские школьники будут учиться во второй четверти и возможен ли дистант – читайте в материале amic.ru.