Алтайский край занимает 19-е место среди регионов по суточному приросту заболевших. COVID-19 не повлиял на строительство дорог, а школьники приступили к учебе после долгих каникул. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.
236 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявили в Алтайском крае. 39 – в Барнауле. Теперь в регионе 22 919 инфицированных, среди них 1660 детей.
Коронавирусом переболели 19 260 жителей Алтайского края. За минувшие сутки из больниц выписали еще 180 выздоровевших.
В инфекционных госпиталях лечатся 2673 зараженных. В тяжелом состоянии находятся 618 пациентов, 169 из них подключены к аппаратам ИВЛ.
За весь период пандемии в регионе скончались 972 человека (+9 за сутки). Коронавирусная инфекция стала причиной смерти у 478 человек.
16 ноября все школы Барнаула начали работу в очном режиме. Сейчас на больничном находится менее 5% преподавателей.
За время осенних каникул учреждения подготовили к обучению в условиях сложной эпидобстановки: провели усиленную дезинфекцию всех помещений и поверхностей, проветривание и обеззараживание воздуха.
Учреждения допобразования продолжат учебный процесс в прежнем режиме: 10% занятий – очно, 90% – удаленно с использованием дистанционных технологий.
Детсады работают в штатном режиме (их посещают более 60% детей).
Как алтайские школьники будут учиться во второй четверти и возможен ли дистант – читайте в материале amic.ru.
Пандемия коронавируса не отразилась на ремонте дорог в Алтайском крае в 2020 году.
"Всего в крае в транспортной отрасли трудится около 21 тысячи человек. Из них коронавирусом заболели 249", – отметил министр транспорта региона Александр Дементьев.
В общей сложности на ремонт и реконструкцию дорог в крае потратили около 13 миллиардов рублей.
По его словам, в 2020-м по нацпроекту "БКАД" отремонтировали 530 км. Большая часть – в Барнауле, Новоалтайске и Бийске. Еще около 900 километров привели в порядок за счет краевого бюджета.
На деревянные скульптуры медведей в Барнауле надели маски. Таким образом руководители зоопарка "Лесная сказка" призывают горожан соблюдать противоэпидемические меры.
"Дорогие друзья, мы хотим, чтобы все вы были здоровы. Я говорю это не просто как человек, который устраивает непонятное зрелище. Я говорю как человек, который переболел коронавирусом и у которого есть антитела к данному заболеванию. Это действительно очень серьезно, не шутите", – сказал директор зоопарка Сергей Писарев.
В конце обращения директор зоопарка пожелал всем здоровья, призвал соблюдать масочный режим и как можно реже посещать общественные места.
За прошлый месяц штаб волонтеров #МЫВМЕСТЕ помог с покупкой продуктов и лекарств 254 пожилым барнаульцам.
Речь идет о горожанах старше 65 лет, которым рекомендуется не покидать квартиры без крайней необходимости.
Волонтеры доставляют продукты и лекарства в будни в две смены: с 10 до 14 часов и с 15 до 19 часов. Доставка бесплатная, заявитель оплачивает только сумму покупки.
Чтобы попросить помощи, нужно позвонить в комитет по делам молодежи администрации Барнаула: 37-03-65.
Amic.ru ежедневно обновляет подборку познавательных и актуальных материалов о коронавирусе, режиме самоизоляции, выплатах и многом другом.
Об ограничениях и возможностях:
- новые изменения в "коронавирусный" указ: как теперь живем;
- пенсионерам продлили самоизоляцию: что это значит;
- где необходимо носить маски и что в этом изменилось;
- куда звонить и что делать, если получил положительный результат;
- куда звонить в Барнауле, если нужна помощь врача;
- что делать, если контактировал с зараженным;
- мой родственник умер от коронавируса: что делать.
О деньгах:
- как наказывают за фейки о коронавирусе и нарушение карантина;
- какой штраф в Алтайском крае за нарушение масочного режима;
- как вернуть деньги за отмененный рейс;
- как быть, если сократили зарплату и навязали отпуск за свой счет;
- как получить выплаты на детей от 3 до 7 лет.
О детях:
- симптомы COVID-19 у детей: особенности и наблюдения врачей;
- нужно ли детям носить маски в общественном транспорте и магазине;
- сколько продлятся осенние каникулы 2020 в Алтайском крае.
О работе:
- как правильно возвращаться на работу во время пандемии;
- куда пожаловаться, если начальник не соблюдает профилактические меры;
- как организовать рабочий процесс в условиях пандемии.
О профилактике:
- как правильно носить перчатки, чтобы не заразиться коронавирусом;
- как правильно носить маску и где именно она нужна;
- что делать, чтобы не заболеть коронавирусной инфекцией, и какие меры помогут существенно снизить риск заражения;
- как сделать медицинскую маску, если в аптеке нет;
- с какого возраста нужно носить медицинскую маску.
Об отдыхе и развлечениях:
- как работают кинотеатры и бассейны;
- как обслужат клиентов кафе и рестораны после послабления мер профилактики;
- как будем отдыхать в 2021 году и сколько дней продлятся новогодние праздники.
Что еще почитать и посмотреть 16 ноября?
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