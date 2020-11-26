СМИ: пациентка болевшего ковидом врача умерла в Бийске. Ей "ставили" ангину

Несколько пациентов городской больницы № 2, в которой врач заразилась коронавирусом, скончались от ковида. Родственники погибших утверждают: медики не провели их близким своевременное тестирование на коронавирусную инфекцию. Об этом пишет "Бийский рабочий".

Так, бывший врач почти с 20-летним стажем Тамара Леонтьева оказалась в числе пациентов инфицированного медработника.

По словам ее дочери Натальи Бушиной, симптомы заболевания у пенсионерки появились еще до того, как пациентов отправили по домам из-за угрозы распространения ковида. У нее была высокая температура, кашель, боли в горле, одышка и слабость.

"Мы звонили в регистратуру каждый день по два-три раза. Звонили инфекционистам, – утверждает Бушина. – Они говорили, каждый день обещали, что придем сегодня, придем завтра, послезавтра".

По словам женщины, когда врачи все-таки осмотрели пожилую горожанку, ей поставили диагноз "ангина". Несмотря на то, что она контактировала с больным медицинским работником и имела симптомы ковида, делать тестирование ей отказались.

Только когда пенсионерке стало совсем плохо, ее госпитализировали. В больницу направил не лечащий врач, а сотрудники скорой помощи, которых вызвали спасать пациентку.

К тому моменту легкие были поражены на 75%, о чем свидетельствовала проведенная диагностика. Тест на коронавирус оказался положительным. Спустя несколько дней женщина умерла.

По информации "Бийского рабочего", скончались еще как минимум три человека, заразившиеся коронавирусом после посещения больницы, в которой работал инфицированный ковидом врач. Их родственники также винят медиков в случившемся.

По факту представленной информации следователи проводят проверку. Им предстоит выяснить, кто виноват в том, что контактировавшим с больным врачом пациентам своевременно не сделали тесты на COVID-19.