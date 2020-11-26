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Такой день. Пожар на барнаульском заводе и завершение дела против Михаила Старцева

, ИА "Амител"
Главные события в регионе за 26 ноября
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Amic.ru – о главных событиях в Алтайском крае за 26 ноября. Без коронавируса.

Пожарные ликвидировали возгорание в хозяйственном корпусе одного из зданий завода "Гарант" в Барнауле. Площадь пожара составила порядка 200 квадратных метров. По предварительным данным, загорелся утеплитель под сайдингом строения.

Один из барнаульских трамваев украсили в честь 315-летия со дня образования сил морской пехоты, которое будут отмечать 27 ноября. На выкрашенном в морские цвета вагоне изображены пехотинцы и корабли различных эпох, а на одной из сторон нарисовали Петра Первого – основателя этого вида войск.

Следователи завершили расследование уголовного дела по факту гибели Павла Рохлова в драке на Старом базаре в Барнауле. 38-летнему Михаилу Старцеву предъявили обвинение по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности"

Жительница Бийска поблагодарила сотрудника Росгвардии за спасение детей. Старший сержант Евгений Потапов вынес из горящего дома 11-летнюю девочку и трехлетного мальчика при пожаре и вызвал спасателей.

Водитель трамвая совершил наезд на человека в краевой столице на улице Антона Петрова в районе остановки "Трактовая". В Госавтоинспекции Алтайского края уточнили, что трамвай буксировал неисправный электротранспорт, когда водитель заметил лежащего на путях человека.

Результаты прокурорской проверки барнаульских школ, по итогам которой выявили просрочку в школьном питании и иные нарушения, прокомментировали в пресс-службе администрации краевой столицы. В мэрии уточнили, что единственным обнаруженным просроченным продуктом стали дрожжи "Рекорд".

Совет депутатов городского округа ЗАТО Сибирский выбрал нового главу поселения – им стал Сергей Драчев. Свои полномочия он будет выполнять на постоянной основе в течение следующих пяти лет.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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