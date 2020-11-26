Сколько заболевших COVID-19 в Алтайском крае?

Еще 224 жителей Алтайского края заболели коронавирусной инфекцией. 64 из них — барнаульцы. Теперь в регионе 25 225 инфицированных, среди них 1747 детей.

Коронавирусом переболели 21 752 жителей края. За последние сутки из больниц выписали еще 182 выздоровевших. В госпиталях лежат 2363 пациента. В тяжелом состоянии находятся 601 человек, 172 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

За время пандемии скончались 1062 человек с COVID-19 (+12 за сутки). Коронавирусная инфекция стала причиной смерти в 528 случаях.