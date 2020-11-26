В Алтайском крае запретили новогодние корпоративы. В регионе собираются усилить контроль за самоизоляцией пожилых людей, а результат теста на COVID-19 теперь можно узнать через "Госуслуги". Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.
Еще 224 жителей Алтайского края заболели коронавирусной инфекцией. 64 из них — барнаульцы. Теперь в регионе 25 225 инфицированных, среди них 1747 детей.
Коронавирусом переболели 21 752 жителей края. За последние сутки из больниц выписали еще 182 выздоровевших. В госпиталях лежат 2363 пациента. В тяжелом состоянии находятся 601 человек, 172 из них подключены к аппаратам ИВЛ.
За время пандемии скончались 1062 человек с COVID-19 (+12 за сутки). Коронавирусная инфекция стала причиной смерти в 528 случаях.
Однако это ограничение не коснется работы кинотеатров, театров и концертных залов.
Новое ограничение будет действовать с 15 декабря 2020 года по 15 января 2021-го.
Администрация Рубцовска пересмотрела свое решение об отмене строительства снежного городка.
"Согласовали мы все-таки решение с тем, чтобы на площади были у нас и горки. Они будут разной высоты. Постараемся, чтобы ребятишки разных возрастов могли на них покататься. Наверняка будет несколько другое "снежное" решение ряда моментов, для того чтобы были интересные фигуры, их расстановка будет немного по-новому", – поделился мэр города Дмитрий Фельдман.
По его словам, торжеств по поводу открытия снежного городка не будет.
Россияне смогут быстрее узнать результаты тестирования на коронавирус. Для этого создали новый сервис на сайте "Госуслуги", рассказали в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.
Данные о ковид-статусе после анализа тестов в лабораториях будут загружать в личный кабинет. Справки о COVID-19 можно будет предъявлять с помощью мобильного приложения.
Также, по словам замглавы Минцифры России Олега Качанова, сервис снизит долю поддельных справок с результатами тестов, сократит время получения результата исследования и избавит от необходимости направлять справку в Роспотребнадзор после возвращения из-за рубежа.
В Алтайском крае растет заболеваемость коронавирусом среди жителей старше 65 лет, заявила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Ирина Пащенко.
Она призвала усилить контроль за тем, чтобы пенсионеры соблюдали режим самоизоляции. Такое же мнение выразил и губернатор Алтайского края Виктор Томенко, который попросил продолжать разъяснительные беседы.
"Если возрастной человек оказался на улице, просьба к полиции и к органам местного самоуправления – в рейдах не пропускайте таких людей. Подойдите, напомните, обратите внимание на то, что людям старшего поколения не надо выходить из дома без большой надобности", – сказал глава региона.
Amic.ru ежедневно обновляет подборку познавательных и актуальных материалов о коронавирусе, режиме самоизоляции, выплатах и многом другом.
Об ограничениях и возможностях:
- новые изменения в "коронавирусный" указ: как теперь живем;
- пенсионерам продлили самоизоляцию: что это значит;
- где необходимо носить маски и что в этом изменилось;
- куда звонить и что делать, если получил положительный результат;
- куда звонить в Барнауле, если нужна помощь врача;
- что делать, если контактировал с зараженным;
- мой родственник умер от коронавируса: что делать.
О деньгах:
- как наказывают за фейки о коронавирусе и нарушение карантина;
- какой штраф в Алтайском крае за нарушение масочного режима;
- как вернуть деньги за отмененный рейс;
- как быть, если сократили зарплату и навязали отпуск за свой счет;
- как получить выплаты на детей от 3 до 7 лет.
О детях:
- симптомы COVID-19 у детей: особенности и наблюдения врачей;
- нужно ли детям носить маски в общественном транспорте и магазине;
- сколько продлятся осенние каникулы 2020 в Алтайском крае.
О работе:
- как правильно возвращаться на работу во время пандемии;
- куда пожаловаться, если начальник не соблюдает профилактические меры;
- как организовать рабочий процесс в условиях пандемии.
О профилактике:
- как правильно носить перчатки, чтобы не заразиться коронавирусом;
- как правильно носить маску и где именно она нужна;
- что делать, чтобы не заболеть коронавирусной инфекцией, и какие меры помогут существенно снизить риск заражения;
- как сделать медицинскую маску, если в аптеке нет;
- с какого возраста нужно носить медицинскую маску.
Об отдыхе и развлечениях:
- как работают кинотеатры и бассейны;
- как обслужат клиентов кафе и рестораны после послабления мер профилактики;
- как будем отдыхать в 2021 году и сколько дней продлятся новогодние праздники.
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