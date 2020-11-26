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Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 242

, ИА "Амител"
Главное о COVID-19 за сутки
Фото: www.pexels.com

Фото: www.pexels.com

В Алтайском крае запретили новогодние корпоративы. В регионе собираются усилить контроль за самоизоляцией пожилых людей, а результат теста на COVID-19 теперь можно узнать через "Госуслуги". Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.

1
Сколько заболевших COVID-19 в Алтайском крае?

Еще 224 жителей Алтайского края заболели коронавирусной инфекцией. 64 из них — барнаульцы. Теперь в регионе 25 225 инфицированных, среди них 1747 детей. 

Коронавирусом переболели 21 752 жителей края. За последние сутки из больниц выписали еще 182 выздоровевших. В госпиталях лежат 2363 пациента. В тяжелом состоянии находятся 601 человек, 172 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

За время пандемии скончались 1062 человек с COVID-19 (+12 за сутки). Коронавирусная инфекция стала причиной смерти в 528 случаях.

2
Без корпоративов. Уже точно
Из-за коронавируса в Алтайском крае запретили проводить новогодние корпоративы, а также зрелищно-развлекательные и досуговые мероприятия. Изменение уже внесли в ковидный указ губернатора Виктора Томенко.

Однако это ограничение не коснется работы кинотеатров, театров и концертных залов.

Новое ограничение будет действовать с 15 декабря 2020 года по 15 января 2021-го.

3
Передумали по поводу снежного городка из-за пандемии

Администрация Рубцовска пересмотрела свое решение об отмене строительства снежного городка.

"Согласовали мы все-таки решение с тем, чтобы на площади были у нас и горки. Они будут разной высоты. Постараемся, чтобы ребятишки разных возрастов могли на них покататься. Наверняка будет несколько другое "снежное" решение ряда моментов, для того чтобы были интересные фигуры, их расстановка будет немного по-новому", – поделился мэр города Дмитрий Фельдман.

По его словам, торжеств по поводу открытия снежного городка не будет. 

4
Тест на "Госулугах"

Россияне смогут быстрее узнать результаты тестирования на коронавирус. Для этого создали новый сервис на сайте "Госуслуги", рассказали в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Данные о ковид-статусе после анализа тестов в лабораториях будут загружать в личный кабинет. Справки о COVID-19 можно будет предъявлять с помощью мобильного приложения.

Также, по словам замглавы Минцифры России Олега Качанова, сервис снизит долю поддельных справок с результатами тестов, сократит время получения результата исследования и избавит от необходимости направлять справку в Роспотребнадзор после возвращения из-за рубежа.

5
Контроль за соблюдением самоизоляции

В Алтайском крае растет заболеваемость коронавирусом среди жителей старше 65 лет, заявила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Ирина Пащенко.

Она призвала усилить контроль за тем, чтобы пенсионеры соблюдали режим самоизоляции. Такое же мнение выразил и губернатор Алтайского края Виктор Томенко, который попросил продолжать разъяснительные беседы.

"Если возрастной человек оказался на улице, просьба к полиции и к органам местного самоуправления – в рейдах не пропускайте таких людей. Подойдите, напомните, обратите внимание на то, что людям старшего поколения не надо выходить из дома без большой надобности", – сказал глава региона.

6
В качестве информационной профилактики

Amic.ru ежедневно обновляет подборку познавательных и актуальных материалов о коронавирусе, режиме самоизоляции, выплатах и многом другом.

Об ограничениях и возможностях:

О деньгах:

О детях:

О работе:

О профилактике:

Об отдыхе и развлечениях:

Что еще почитать и посмотреть 26 ноября?

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Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

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