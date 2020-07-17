"Город. Слушай!". Специальный выпуск. Железнодорожный вокзал

Друзья, в прошлом году мы придумали и сделали аудиогид "Город. Слушай!" – цикл аудиоспекталей о нашем любимом Барнауле. Мы захотели оживить историю столицы Алтайского края; рассказать ее так, чтобы каждый слушатель как будто побывал в прошлом на самом деле: побродил по Нагорному парку, заглянул в гостиницу "Алтай", прогулялся по Демидовской площади и Старому базару и даже встретился с Голубой дамой.

Сразу после окончания проекта мы поняли – нужен второй сезон (тем более вы нас об этом очень просили). Мы хотели выпустить его как можно раньше, но из-за эпидемии коронавируса (на что только он не повлиял) работы пришлось отложить. Поэтому второй сезон выйдет в сентябре, когда Барнаул будет праздновать 290 день рождения. Вас ждут еще более интересные и неизвестные истории о прошлом нашего города и края, обещаем!

Ну, а пока предлагаем послушать специальный выпуск – об истории возникновения железнодорожного вокзала Барнаула. Строили его в начале XX века на пустыре. В создании "чугунки" принимала участие почти треть населения Барнаула. А "спасибо" за железную дорогу нужно сказать не кому-нибудь, а великому Столыпину.

Первый сезон проекта проекта "Город. Слушай!" можно послушать и скачать на нашем портале Amic.ru – заходите на карту аудиогида и погружайтесь в историю нашего города. Также все эпизоды доступны на сайте izi.travel – площадке, объединяющей создателей мультимедийных гидов со всего мира и миллионы путешественников.

Следите за анонсами, а сейчас скорее слушайте историю железной дороги на Алтае.

Скачать эпизод 12 "Железнодорожный вокзал"

P.S. Ночью, когда мы верстали спецэпизод и готовили его к выпуску, вспыхнуло здание бывшего Сереброплавильного завода. Именно с него началась история нашего города. Архитектурный ансамбль, которому больше 200 лет, имеет статус памятника федерального значения. Жаль... На наших глазах горит наша с вами история. Мы очень надеемся, что сооружение — одно из самых красивых в столице Алтайского края — удастся восстановить. И теперь уж точно новый эпизод второго сезона аудиогида редакция amic.ru обязательно посвятить Сереброплавильному заводу. Мы должны помнить нашу историю и беречь память о ней.