Барнаульцы снова встали в девятибалльные пробки

Жителям Барнаула придется возвращаться с работы по многокилометровым пробкам. Сервис "Яндекс. Пробки" оценил вечерние заторы на девять баллов.

Сложнее всего автовладельцам будет разъезжаться в центре. Красным на дорожной карте отмечены проспекты Комсомольский, Красноармейский, Ленина и Строителей. Долго стоять в пробке придется на улицах Ядринцева, Челюскинцев, Молодежной, Гоголя и на Змеиногорском тракте.

Сильно затруднено движение на пересечении улиц Попова и Власихинской, на повороте с шоссе Ленточный бор на Власихинскую, а также на нескольких участках Северо-Западной, Малахова и Матросова.

Напомним, что на работу барнаульцам также пришлось ехать по пробкам.