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Более 100 единиц снегоуборочной техники работают на улицах Барнаула 22 декабря

, ИА "Амител"
Автомобилистов призывают по возможности отказаться от личного автотранспорта
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Для очистки дорог Барнаула 22 декабря "Автодорстрой" привлечет до 101 единицы снегоуборочной техники, 27 из которых – наемные. В ручной уборке снега с тротуаров, остановок, лестничных маршей и подходов к пешеходным переходам задействовали 147 рабочих.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в ночь на 22 декабря дорожники убрали с улиц краевой столицы более 5,6 тыс. кубометров снега. На обработку проезжей части потратили 278 тонн песчано-соляной смеси. В работах участвовали 135 снегоуборочных машин.

"Снег вывозили с проспектов Ленина (от площади Октября до улицы Аносова), Строителей (от улицы Циолковского до площади Октября), Красноармейского, Космонавтов, улиц Димитрова, Путиловской, Георгиева, 50 лет СССР, Малахова, Титова, А. Петрова, Короленко, Юрина, Власихинской, бульвара Медиков", – рассказали в горадминистрации.

МБУ "Автодорстрой" призывает автомобилистов по возможности отказаться от личного автотранспорта и с пониманием относиться к работе снегоуборочной техники.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

22.12.2020 10:32
Ольга

На улице Поаова с начала наступления зимы не чистятся тротуары. От ул. Власихинской до ул. Трактовая (правая сторона) вместо тротуара "заячья тропа". Кроме того, заваливатся снегом при чистке проезжей части.

22.12.2020 10:39
Гость

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