Еще 98 человек заболели коронавирусом в Горном Алтае

За минувшие сутки в Республике Алтай выявили 98 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших с начала эпидемии теперь составляет 13 429 человек, сообщает региональный оперштаб.

Диагноз подтвердился у 29 жителей города Горно-Алтайска, в том числе у трех детей; у 18 жителей Усть-Канского района, в том числе у трех детей; у 14 жителей Кош-Агачского района, в том числе у пяти детей; у 10 жителей Майминского района, в том числе у одного ребенка; у семи жителей Онгудайского района; у семи жителей Шебалинского района, в том числе у двух детей; у пяти жителей Чойского района, в том числе у одного ребенка; у четырех жителей Чемальского района; у трех жителей Усть-Коксинского района; у одного жителя Улаганского района.

Выздоровели за все время 12 685 пациентов. За сутки из больниц выписали 88 человек.

Скончался еще один пациент. В общей сложности в республике зарегистрировали 146 летальных случаев.