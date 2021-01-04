Такой день. ГИБДД спешит на помощь и отступающие морозы

Еще 206 человек заразились коронавирусом в Алтайском крае. Такие данные 4 января привел оперативный штаб региона по мониторингу ситуации с COVID-19. За отчетные сутки скончались 13 пациентов, которым ранее диагностировали ковид. Таким образом, общее число зараженных в регионе с начала эпидемии достигло 33 748 человек. Умерли 1590 пациентов.

Между тем, антиковидные рейды в Алтайском крае продолжаются. Так, накануне, 3 января, специалисты проверили, как в Ленинском районе Барнаула общепит соблюдает требования, прописанные в указе губернатора. Оказалось, что неплохо: выявили всего три нарушения, и то – масочного режима.

Сотрудники ГИБДД в эти морозные дни трудятся вовсю. Так, в Бердске дорожные полицейские помогли пассажирам автобуса, следующего по маршруту Барнаул – Томск, в Кемеровской области сотрудники ДПС вытаскивали из кювета две фуры, ехавшие из Алтайского края, а на трассе Барнаул – Рубцовск автоинспекторы помогли двум женщинам и ребенку, у которых сломался автомобиль.

Морозы пока не собираются полностью уходить из Алтайского края, но возьмут паузу: в среду, 6 января, синоптики обещают по региону не холоднее -26 градусов, в Барнауле – до -23 градусов. По меркам Сибири – почти лето.

Вместе с тем морозы приводят к трагическим случаям. За первые четыре дня 2021 года в Алтайском крае произошло 80 пожаров, в результате которых погибли девять человек. В МЧС просят быть осторожнее.