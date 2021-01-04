Барнаульские чиновники вновь прошлись по барам и кафе

Фото: пресс-центр администрации Барнаула

Алтайские чиновники, несмотря на новогодние каникулы, продолжают проверять, как заведения общепита соблюдают требования антиковидного указа губернатора. Накануне, 3 января, рейд прошел в Ленинском районе Барнаула.

Чиновники совместно с полицейскими посетили 10 заведений. Шесть из них в вечернее время не работали, еще в четырех проверяющие выявили три нарушения масочного режима. Все они были устранены на месте. С нарушителями провели разъяснительные беседы, сообщает пресс-центр мэрии.

Ранее президент Международной ассоциации специалистов в области инфекций Ирина Шестакова спрогнозировала сроки улучшения ситуации с коронавирусом по всему миру. По словам специалиста, это произойдет в 2022 году.