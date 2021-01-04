Фото: пресс-центр администрации Барнаула
Алтайские чиновники, несмотря на новогодние каникулы, продолжают проверять, как заведения общепита соблюдают требования антиковидного указа губернатора. Накануне, 3 января, рейд прошел в Ленинском районе Барнаула.
Чиновники совместно с полицейскими посетили 10 заведений. Шесть из них в вечернее время не работали, еще в четырех проверяющие выявили три нарушения масочного режима. Все они были устранены на месте. С нарушителями провели разъяснительные беседы, сообщает пресс-центр мэрии.
Ранее президент Международной ассоциации специалистов в области инфекций Ирина Шестакова спрогнозировала сроки улучшения ситуации с коронавирусом по всему миру. По словам специалиста, это произойдет в 2022 году.
Комментарии
бочка власихинская 111
по кабакам которыми сами владеют они с проверками не ходят?Редакции нужен список тех кто работает в обычном абсолютно режиме без ограничений?А то я тут погулял пару недель могу озвучить
А чего бы им и не пройтись - зарплата позволяет, не то что остальным холопам
Смешно это все, все прям такие правильные, плюнуть не а кого)))
Лучше бы вообще не писали это
Дразнят народ, чтоб пообсуждали
Заголовок огонь.))
Когда коту делать нечего.....
Барнаульские чиновники вновь прошлись по барам и кафе
похмелялись что -ли?
и по барам пошлялилсь и заработали, вышли в праздничный день на работу двойная оплата