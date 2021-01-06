Два человека погибли в пожаре в селе на Алтае

Два человека погибли в результате пожара в селе Колывань Курьинского района, сообщили в пресс-службе Алтайского ГУ МЧС России. В ведомстве подчеркнули, что причины происшествия пока не ясны.

Сообщение о возгорании в пожарной охране получили в первом часу ночи. На борьбу с огнем отправились два боевых расчета отдельного поста 70 пожарно-спасательной части. Пожарные приехали на место происшествия "в считанные минуты", уточнили в МЧС.

Но к моменту приезда спасателей частный деревянный дом уже горел открытым огнем, а пламя быстро распространялось по конструкциям. Общая площадь возгорания составила больше 40 квадратных метров. Пожарные обнаружили на месте происшествия тела двоих погибших мужчин. "Причина происшествия выясняется", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее в МЧС рассказали, что с наступлением морозов в крае заметно участились пожары. Только с 1 по 4 января от огня в регионе погибло девять человек. В ведомстве подчеркнули, что в период сильных холодов следует очень внимательно и осторожно топить печи, а также эксплуатировать отопительные приборы.