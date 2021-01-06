-35 и ниже. На Алтае объявили штормовое предупреждение из-за аномальных морозов

Алтайский Гидрометцентр объявил в крае штормовое предупреждение из-за сильных морозов. По прогнозу, 7 и 8 января столбики термометров на территории региона будут опускаться до -35 градусов и даже ниже.

Так, дневная температура в Алтайском крае с 7 по 9 января составит от -21 до -26 градусов. По ночам жителей края ждут аномальные морозы до -35 градусов, а местами – еще ниже.

В Барнауле ближайшие три ночи будут чуть теплее – до -33 градусов. Дневная температура в краевой столице, по данным Гидрометцентра, составит от -21 до -25 градусов.

7 января в Алтайском крае прогнозируют северо-восточный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду. А уже с 8 января ветер в регионе будет дуть с юга. Скорость, по прогнозам, составит те же 3-8 метров в секунду.

Напомним, днем ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что Западную Сибирь ждет очередная волна аномальных морозов. Температура, по его словам, будет на 15-18 градусов ниже нормы.