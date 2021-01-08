Самолет Новосибирск – Сургут вернулся в аэропорт из-за отказавшего двигателя

Самолет компании "ЮТэйр", следовавшего по маршруту Новосибирск – Сургут, совершил аварийную посадку в аэропорту вылета. Инцидент произошел 8 января. По предварительным данным, у воздушного судна отказал правый двигатель, сообщает "Интерфакс".

По данным Уральской транспортной прокуратуры, на борту находились 52 пассажира и пять членов экипажа. Отмечается, что посадка произошла в штатном режиме. Воздушное судно не повреждено, пострадавших нет.

"8 января на рейсе UT137 Сургут – Новосибирск сработала индикация отказа правого двигателя. Командир принял решение посадить воздушное судно в ближайшем аэропорту – это аэропорт назначения в Новосибирске", – отметили в пресс-службе компании "ЮТэйр".

Отмечается, что самолет планировался для дальнейшего рейса из Новосибирска в Красноярск, но авиакомпания сделает замену воздушного судна. Резервный борт на данный момент летит из Тюмени.