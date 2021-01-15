Такой день. Холода в алтайских школах и массовое ДТП в Барнауле

Amic.ru – о главных событиях Алтайского края за 15 января.

Льготные кредиты на сумму порядка 6 млрд рублей, которые выдавались индивидуальным предпринимателям в рамках поддержки занятости, могут списать весной 2021 года. Речь идет о списании как тела займа, так и начисленных процентов, а бизнес должен выполнить условия кредитования по сохранению числа нанятых сотрудников.

Прокуратура Алтайского края организовала проверку по факту смерти годовалой Вари Голошубовой в КГБУЗ "Советская ЦРБ". В рамках проверки ведомство оценит порядок оказания медпомощи.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении депутата Советского райсовета, члена партии "Единая Россия", директора МУП "Тепловик" Максима Шаталова. Парламентария подозревают в нарушении запрета на незаконное участие в предпринимательской деятельности.

Бывший ректор АГМУ Игорь Салдан попробует оспорить решение Центрального районного суда Барнаула, который отклонил его иск о восстановлении в должности. Апелляционная жалоба уже находится в суде.

Размер ежемесячной выплаты на детей от 3 до 7 лет включительно вырастет в Алтайском крае – пособие, которое составляет 50% величины прожиточного минимума для детей, теперь будет составлять 5305,5 рубля.

Жители Алтайского края пожаловались на то, что в некоторых школах региона очень холодно. Родители не хотят отпускать детей на учебу, поскольку в учебных заведениях температура воздуха составляет 11-14 градусов.

Массовая авария произошла на Змеиногорском тракте в Барнауле. В районе телецентра столкнулись шесть автомобилей.