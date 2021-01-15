Алтайская прокуратура организовала проверку по факту смерти Вари Голошубовой

Прокуратура Алтайского края организовала проверку по факту смерти годовалой Вари Голошубовой в КГБУЗ "Советская ЦРБ". Прокуроры порядок оказания медицинской помощи несовершеннолетним.

"По имеющимся данным 11 января текущего года в районную больницу для оказания помощи в связи с термическим поражением кожи была доставлена годовалая девочка. После проведенных медицинских манипуляций ребенок спустя непродолжительное время скончался. По данным обстоятельствам следственным органом возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК ("Причинение смерти по неосторожности")", – пишет пресс-служба ведомства.

Также в рамках прокурорской проверки будет дана оценка порядку оказания медпомощи и решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Как уже сообщал amic.ru, семья Вари живет в Якутии. В новогодние каникулы Голошубовы гостили у родственников в Советском районе.

Трагедия произошла 11 января. Утром того дня малышка опрокинула на себя стакан с кипятком. Девочку госпитализировали в Советскую ЦРБ. Через несколько часов она погибла в реанимации.

По словам мамы девочки Регины Голошубовой, согласно заключению судмедэкспертизы, малышке проткнули легкое во время установки катетера в подключичную вену.

Позднее Министерство здравоохранения Алтайского края выразило соболезнования семье Вари и заявило, что по данному случаю уже ведется ведомственная проверка с привлечением всех необходимых профильных специалистов, в ходе которой действиям медицинских работников будет дана оценка, а виновные понесут наказание.