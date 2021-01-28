Алтайская прокуратура добилась "ковидных" выплат водителям скорых

Суд удовлетворил иск Алейского межрайонного прокурора Алтайского края о "ковидных" выплатах четверым водителям скорой медицинской помощи, сообщили amic.ru в пресс-службе Генпрокуратуры.

Судья постановил выплатить им 218,7 тысячи рублей за оказание медпомощи пациентам с коронавирусной инфекцией.

Ранее медицинская организация не включила этих водителей в общепрофильные выездные бригады скорой медицинской помощи для обеспечения медицинской эвакуации пациентов с коронавирусом.

По этому формальному основанию в получении денег водителям было отказано. После вмешательства прокуратуры права работников медучреждения восстановили.

Ранее amic.ru писал, что российские власти рассматривают возможность с 1 февраля 2021 года повысить пособия, выплаты и компенсации некоторым категориям жителей страны. Согласно проекту Минтруда, коэффициент для индексации должен составлять 1,049, что основано на индексе потребительских цен за прошлый год.