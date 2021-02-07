Алтайский край накроет февральский дождь и волна тепла

Плюсовые температуры с мокрым снегом и дождем ожидаются в Алтайском крае 7 февраля. По прогнозам синоптиков, на дорогах будет сильная гололедица.
Как пишет региональный Гидрометцентр, столбики термометров покажут от -2 до +3 градусов, местами по югу — до +8 градусов. Небольшой, местами умеренный мокрый снег, по югу — с дождем. На некоторых территориях региона ожидаются метели и гололедные явления. На дорогах сильный гололед. Ветер южный, 10-15 м/с, местами порывы до 23 м/с.
В Барнауле температура составит +1...+3 градуса. Во второй половине дня небольшой мокрый снег. На дорогах сильная гололедица. Ветер южный, 10-15 м/с.
Комментарии
Как то стали привыкать в последнее время уже - декабрьский, январский, февральский дождь...
Они раньше тоже были во время оттепелей. В 80-х в Новый год катались на катке по воде.