Алтайский край накроет февральский дождь и волна тепла

Плюсовые температуры с мокрым снегом и дождем ожидаются в Алтайском крае 7 февраля. По прогнозам синоптиков, на дорогах будет сильная гололедица.

Как пишет региональный Гидрометцентр, столбики термометров покажут от -2 до +3 градусов, местами по югу — до +8 градусов. Небольшой, местами умеренный мокрый снег, по югу — с дождем. На некоторых территориях региона ожидаются метели и гололедные явления. На дорогах сильный гололед. Ветер южный, 10-15 м/с, местами порывы до 23 м/с.

В Барнауле температура составит +1...+3 градуса. Во второй половине дня небольшой мокрый снег. На дорогах сильная гололедица. Ветер южный, 10-15 м/с.