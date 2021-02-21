Такой день. "Минирование" школ и порыв водопровода в Барнауле

Правоохранительные органы проверили массовые сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах в школах в столицы Алтайского края. Взрывных устройств не обнаружено. Обследовать пришлось больше десяти учебных заведений, в том числе школы № 53, 60, 63, 64, 68, 75, 76, 94, 102, 103 и 107.

Февральские и мартовские праздники стали причиной изменения расписания пригородных поездов в Алтайском крае. В связи с перераспределением пассажирских потоков некоторые рейсы были отменены, а другие добавлены.

В Барнауле перекрыли дорогу из-за порыва водопровода. Вода затопила проезжую часть в результате повреждение водопровода диаметром 30 см в районе пересечения улиц Островского и Антона Петрова. Кроме того, ограничено холодное водоснабжение дома № 212 на улице Антона Петрова.

Хоккеисты клуба "Динамо-Алтай" стали победителями регулярного сезона первенства ВХЛ. В заключительном матче первого этапа турнира барнаульцы на своем льду выиграли у саратовского "Кристалла" со счетом 5:1. Теперь подопечные Александра Усачева, как победители регулярного первенства, автоматически попали в полуфинал плей-офф "Кубка Федерации".

Автолюбители рассказали об огромной пробке под Барнаулом перед развязкой на Бийск. Виной тому перекрытие движения по автодороге в связи с плановым передвижением военной колонны. Жителей Алтайского края ранее предупредили, что ограничат движение на 2,5 часа – с 15:00 до 17:30.

14 пациентов, которые болели COVID-19, умерли в Алтайском крае за минувшие сутки. Об этом сообщает региональный штаб по мониторингу ситуации с коронавирусом. Общее количество летальных исходов в крае выросло до 2248. За сутки в лабораториях подтвердили еще 148 случаев заражения ковидом. Общее число заболевших в крае с начала эпидемии достигло 42 555 человек. Выздоровели 38 048 человек (+158 за сутки).

Барнаул и Сургут свяжет прямое авиасообщение. Компания UTair открывает данное направление с 30 марта. Рейсы будут осуществляться дважды в неделю, по вторникам и субботам, на ВС ATR-72. Время вылета – 21:20 по местному времени. Стоимость перелета – от 5685 рублей в одну сторону. Вместимость судна – до 70 пассажиров.