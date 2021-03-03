Умер известный спортивный комментатор Юрий Розанов

Умер известный российский комментатор и журналист Юрий Розанов. Об этом сообщил комментатор "Матч ТВ" Михаил Моссаковский.
"Умер Юра Розанов. Через 15 минут эфир. Не знаю, как работать", – написал он на своей странице в Twitter.
Также эту информацию подтвердил комментатор Василий Уткин.
Розанов скончался на 60-м году жизни. С мая по ноябрь 2019 года он не выходил в эфир, так как лечился от рака. Комментатор продолжил работать с ноября 2019 года, параллельно проходя лечение от онкологического заболевания. По данным Mash, Розанову накануне смерти стало плохо. Жена вызывала ему врачей из-за затрудненного дыхания.
Основным профилем Розанова были футбольные и хоккейные матчи. В 2012 году он был награжден премией ТЭФИ в номинации "Спортивный комментатор / ведущий спортивной программы".
Комментарии
Из таких сообщений становится известна реальная продолжительность жизни населения страны.
При этом надо учитывать, что сообщают о людях, которых реально лечат.
Обычные же людит такой привелегии полностью лишены!
Поэтому реально живут в среднем лет 50.
А если бы он на стройке в мороз или грузчиком на холодном складе? Сколько бы прожил? Привет Медведеву и Путину, у которых продолжительность жизни россиян резко выросла.
один из немногих, кого интересно было слушать
Отличный был комментатор! Не зря его голос звучал в фифе. "Нужно было бить и забивать!" Светлая память...