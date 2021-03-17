Элитный долгострой возле администрации Барнаула собираются сдавать в апреле

Жилой дом на улице Гоголя, 46а, достроили с опозданием на два с половиной года. СК "Сибирия" получила заключение от госинспекции Алтайского края о соответствии здания, расположенного по соседству с администрацией Барнаула.

Согласно документации строения на сайте нашдом.рф, разрешение на строительство компания "Ярус", которая относится к ГК "Сибирия", получила 16 сентября 2016 года. В постройке должно быть 8 и 11 надземных этажей, а также два подземных. Всего в комплексе будет 80 квартир общей площадью 6,4 тыс. квадратных метров.

Разрешение действовало до 1 мая 2019 года, однако застройщик несколько раз продлевал его – сначала до марта 2020 года, потом до апреля 2020-го, а после – до апреля 2021-го. По документам все параметры остались в первоначальном значении, только количество квартир уменьшилось на четыре.

Согласно проектной декларации от 3 марта 2021 года, планируемая дата сдачи квартир – 20 апреля 2021 года. Следующим этапом будет получение разрешения на ввод от комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула. Часть квартир уже занята по договорам долевого участия, однако, согласно по проектной декларации, в здании не продано ни одного парковочного места.