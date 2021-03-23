Участники испытаний "ЭпиВакКороны" усомнились в её эффективности

Люди, привитые препаратом "ЭпиВакКорона", направили открытое письмо в Минздрав. Они опасаются возможных отрицательных последствий вакцинации.

"120 участников третьей фазы клинических исследований и 19 вакцинированных в рамках гражданской вакцинации сдали анализ на антитела тест-системой, рекомендованной Роспотребнадзором. У 30% антитела обнаружены не были (для участников клинических исследований сделана поправка на плацебо)", – сказано в письме.

Авторы также утверждают, что провели гражданское исследование и выяснили, что "ни один из образцов плазмы пациентов, вакцинированных "ЭпиВакКорона", не смог нейтрализовать SARS-CoV-2".

Письмо подписали 13 человек. Основная их просьба – провести независимое от Роспотребнадзора исследование эффективности вакцины.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор разрешил прививать пожилых людей препаратом от коронавируса "ЭпиВакКорона". Исследования показали иммуногенность и высокую безопасность вакцины.