Такой день. Отставка мэра Бийска и "минирование" школ в Барнауле

30 марта в 16 школ Барнаула поступили сообщения о минировании. Занятия отменили, а детей отпустили по домам. При этом взрывчатку в учебных учреждениях не нашли.

Мэр Бийска Александр Студеникин сообщил, что уходит в отставку. Это произошло сразу после того, как депутаты поставили "неуд" его работе и администрации за 2020 год. Своё решение градоначальник назвал "обдуманным и взвешенным" и попросил освободить его от должности до 31 мая.

Трамваи, подаренные мэром Москвы Сергеем Собяниным, доставят из столицы в Барнаул за 2,9 млн рублей. Таким образом, регион получит 10 вагонов уже в мае этого года.

Ледоход на Оби в 2021 году ожидают ориентировочно с 10 по 15 апреля. Специалисты отмечают, что в это время традиционно повысится уровень загрязнения воды, в связи с чем в Барнауле вода из-под крана может поменять цвет и вкус в связи с обеззараживанием.

Три человека заболели коронавирусом в Алтайском крае после введения второй вакцины "Спутник V". Инфекция проявилась через 10 дней после второй прививки.

Депутата АКЗС от партии "Единая Россия" и гендиректора компании "Алтай-Форест" Николая Бушкова задержали в Новосибирске. До этого появлялась информация, что в отношении чиновника могли возбудить уголовное дело, а ещё его якобы объявили в розыск, так как он скрылся от некоего следствия.

В АлтГУ выбрали проект нового корпуса вуза на площади Сахарова. Победителем признали работу архитектора Александра Деринга.

В крае за сутки зарегистрировали 101 случай COVID-19, ещё 13 пациентов скончались. Общее число инфицированных в регионе выросло до 47 039 человек, а количество смертей достигло 2685.