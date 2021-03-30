В АлтГУ выбрали проект нового корпуса вуза на площади Сахарова

Проект-победитель

В Алтайском государственном университете подвели итоги конкурса на лучший проект нового корпуса вуза, сообщает пресс-служба образовательной организации.

Жюри, в состав которого вошли архитекторы и представители строительных компаний, определило победителей. Лучшим признали проект творческой мастерской архитектора Александра Деринга "Классика".

"Жюри дало объективную оценку каждому проекту конкурса. По сумме баллов были распределены первые три места, но больше всего всем членам жюри понравился проект Александра Фёдоровича Деринга, который и стал первым, – объяснил организатор мероприятия, генеральный директор ООО "АрхИ Групп" Андрей Геннадьевич Суртаев. – В победившем проекте детально проработана градостроительная ситуация, в полном объёме выполнен градостроительный анализ, а также техническое задание, в частности по составу помещений. В проекте предусмотрены хорошее благоустройство, современные фасады, а также пешеходный арочный проход на улицу Мерзликина. Важно и то, что здание не нарушает сложившийся ансамбль площади, а улучшает то место, в котором будет построено".

Согласно этому проекту, первый этаж здания, состоящего из двух блоков, полностью отдадут для ботанического сада. В северном корпусе разместят учебные аудитории, гардероб с переходом в актовый зал на 700 мест. Актовый зал планируют сделать частью нового ландшафта с эксплуатируемой кровлей. Летом его предлагают использовать как амфитеатр для проведения концертов.

Второй этаж отдадут для кафе, столовой, библиотеки. В южном блоке запланированы только лаборатории и кабинеты сотрудников университета. Со стороны Димитрова разместят двухуровневую парковку на 160 автомобилей. Соединят новое здание с корпусом "Д" двухуровневым переходом.

Отметим, что второе место занял проект 409410, созданный архитектурным бюро MDVA, третье место – 000001, разработанный авторским коллективом "АрхИ Групп". Подробнее о десяти эскизах, участвующих в конкурсе, можно прочитать по ссылке.