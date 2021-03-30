В АлтГУ выбрали проект нового корпуса вуза на площади Сахарова

Проект-победитель
В Алтайском государственном университете подвели итоги конкурса на лучший проект нового корпуса вуза, сообщает пресс-служба образовательной организации.
Жюри, в состав которого вошли архитекторы и представители строительных компаний, определило победителей. Лучшим признали проект творческой мастерской архитектора Александра Деринга "Классика".
"Жюри дало объективную оценку каждому проекту конкурса. По сумме баллов были распределены первые три места, но больше всего всем членам жюри понравился проект Александра Фёдоровича Деринга, который и стал первым, – объяснил организатор мероприятия, генеральный директор ООО "АрхИ Групп" Андрей Геннадьевич Суртаев. – В победившем проекте детально проработана градостроительная ситуация, в полном объёме выполнен градостроительный анализ, а также техническое задание, в частности по составу помещений. В проекте предусмотрены хорошее благоустройство, современные фасады, а также пешеходный арочный проход на улицу Мерзликина. Важно и то, что здание не нарушает сложившийся ансамбль площади, а улучшает то место, в котором будет построено".
Согласно этому проекту, первый этаж здания, состоящего из двух блоков, полностью отдадут для ботанического сада. В северном корпусе разместят учебные аудитории, гардероб с переходом в актовый зал на 700 мест. Актовый зал планируют сделать частью нового ландшафта с эксплуатируемой кровлей. Летом его предлагают использовать как амфитеатр для проведения концертов.
Второй этаж отдадут для кафе, столовой, библиотеки. В южном блоке запланированы только лаборатории и кабинеты сотрудников университета. Со стороны Димитрова разместят двухуровневую парковку на 160 автомобилей. Соединят новое здание с корпусом "Д" двухуровневым переходом.
Отметим, что второе место занял проект 409410, созданный архитектурным бюро MDVA, третье место – 000001, разработанный авторским коллективом "АрхИ Групп". Подробнее о десяти эскизах, участвующих в конкурсе, можно прочитать по ссылке.
Комментарии
И как вот это должно стать украшением города?
Я конечно не художник, но не понял в чем преимущество данного проекта.. Какой то офис!
Даже тут не смогли нормально представить. Здесь номера проектов шестизначные, по ссылке номера от 1 до 10. Какое уж тут голосование, на результаты которого просто положили сверху.
Солнца в жилых домах по Димитрова не будет вообще. А есть ведь нормы этажности и соответствующего расстояния до жилья. Но нет, амнезия у строителей и чиновников.
Будет украшение только чьих то карманов. Город Барнаул с его нынешним Центром мы потеряли.
Как бы недавно передали, что количество вузовской молодежи в АК уменьшилось на 40%. И под кого эти корпуса будут строить? Нет, я понимаю, что многоярусная стоянка всегда будет востребована, особенно на халяву. Но, может, ею и ограничиться?
Я конечно не художник, но не понял в чем преимущество данного проекта.. Какой то офис!
Так они, походу, и строят под аренду офисов
нда... Деринг при проектировании коттеджей то обделывается с количеством нужного материала. представляю что будет тут...
Гнать в шею пора уже этого Деринга в связи с несоответствием должности и лишить диплома об образовании! За такие коробки студенты на 1 курсе "архитектуры" неуд. получают!
Столбики на переднем плане не внушают доверия. У нас такие козырьки подъездов поддерживают.
Ну чё готовтесь к тому что соц и димитрова перекроют на многие года п может и десятилетия. Щас забором всё перекроют срач там разведут и оппа бабки кончились всё подорожало, все помнят как до сих пор строят на площади у шпиля!!!! Главное ведь нужным людям бабос себе в карман поиметь/откатить/распилить - так да???? А то что испахабят такое место - да пофиг да со своих котеджев это не видно????
Отличная идея вместо сквера влепить коробку бетонную . Одно из самых уютных мест в городе и то запороли
-Это просто какой-то ... позор!!
Где , что подписать, чтобы включиться против уродской застройки, сейчас там обзор, нет высоток, сквер, а что взамен?
Похоже на гор больницу )
31.03.2021 08:23
Ирина
Где , что подписать, чтобы включиться против уродской застройки, сейчас там обзор, нет высоток, сквер, а что взамен?
А в замен нужные люди получат бабос в свой карман, остальное пофигу!!!! В ихних загородних котеджах всё прекрасно и красиво а тут они максимум проезжая в машине из окна чёто видят и то наврядли, а остальные мало колышат!!! О! А ещё место козырное же аренда понтовая и дорогая и опять в свой карман комунада бабаос опятьже будет!
Ну и уродец. С горизонтальными окнами вообще выгородит как многоуровненная парковка.
Деринг держит марку, как всегда говно.
Раздолье вороватым чинушкам в Барнауле.
Что за бред, оно в конкурсе получило 173 голос, там есть варианты и больше чем с 300 и даже с 1000 голосов.
Деринг, и так преуспевший в деле обезображивания города, в последнее время заметно активизировался. Недавно от его рук пал Локомотив, теперь вот сквер на Сахарова. Кто станет следующей жертвой этого архитектурного маньяка?
Ещё раз обращаюсь к обитателям дома по адресу пр. Ленина, 59: Вы понимаете, что если допустите строительство данного сооружения на этом месте Вы окончательно подорвете авторитет краевых органов власти, поскольку главный их символ, само их олицетворение и воплощение - здание краевой администрации буквально окажется в ногах у детища господ Бочарова и Землюкова?
Объясняю для тех кто кромя калькулятора в руках ничего не держал: авторитет власти должен быть непоколебим, его нельзя оспаривать или ставить под сомнение. Иначе - подчиняться этой власти никто не станет. Ибо власть - это прежде всего символ. Из символов она проистекает и ими она обуславливается. И надо признать, Карлин это прекрасно понимал. А потому сразу наступил на горло Землюкову, когда тот, вдохновленный строительством новых общежитий (а точнее тем объёмом финансовых средств, что пришел вместе с ними), только заикнулся о инициативе строительства нового корпуса, примыкающего к зданию по адресу Димитрова, 66. Как следствие, вплоть до отставки Богданыча этот вопрос больше не поднимался. Если нынешнее первое лицо региона действительно позиционирует себя в качестве государственника, ему бы стоило серьезно задуматься над этим моментом.
А меня всегда умиляют на таких картинках количество машин, 1-3 максимум, так нарисуйте сразу пробку вокруг здания и припаркованные на тротуаре авто)))))
Главный архитектор города между прочим, что вы хотели
Деринг продался Землюкову? Какая вписанность, достаточно посмотреть на этажность окружающих построек, "зубы" торчащие достали уже, тем более на таком узком месте. Даже с прилегающим корпусом не монтируется никак. Какая парковка с Димитрова? Там сейчас в будни пробки постоянно. Какая нужда в аудиториях и залах? Существующие аудитории отремонтируйте. Или снесите и стройте там. Жадность и тупость агушников зашкаливают
31.03.2021 09:32
Какая власть? Марионетки...Там даже мэр сам говорит что надо гибко подходить к генплану. Локомотив погрузить во мрак , речпорт застроить высоткой ну и тут пятачок в центре не плохой, почему бы и нет? Там Ленина можно с площади скоро отдать коммунистам и то же что-нибудь водрузить из стекла и бетона, заодно людям негде будет собираться на митинги. Остальные на повышение уедут.
Да уж, вспомнишь тут Карлина добрым словом...
Убожество и уродство. Освоение федеральных денег на обезображивание города.
Солнца в жилых домах по Димитрова не будет вообще.
Вам солнце с севера светит?
А меня всегда умиляют на таких картинках количество машин, 1-3 максимум, так нарисуйте сразу пробку вокруг здания и припаркованные на тротуаре авто)))))
предусмотрена подземная парковка.
Я люблю с вой город. В нём есть так много красивых мест, улиц и скверов. Я благодарен архитекторам и администрации города за то, что в нём появились Новая набережная и Нагорный парк, благоустроена аллея улицы Исакова, хорошеют отдельные парки и многое другое. Но не всё так просто. Есть и досадные просчёты, допущенные градостроителями города в прошлые годы и допускаемые нынче. Чего только стоит застройка набережной Оби, уничтожение сквера со строительством нового корпуса АлтГУ на проспекте Социалистическом в сочетании с красивыми лживыми фразами о заботе о людях и красивых ансамблях. Злосчастные старые нормативы, нерадивая система или что иное, я не буду судить. Мне просто тяжело видеть как город теряет открытые пространства, зелёные зоны. Невосполнимо, навсегда. На наших глазах.
Плох тот градостроитель, который не видит и не признаёт допущенных ошибок и наступает на те же грабли снова и снова. В результате мы горожане имеем то, что имеем и грех жаловаться на самих себя, ведь мы всё происходящее видели и молчали.
Я же хочу говорить и привести примеры самых значимых, на мой взгляд, видимо, самых любимых граблей администрации города Барнаула.
Совсем не обязательно запоминать и вводить адрес на сайте Вконтакте или ссылку, достаточно набрать в поиске VK слово “Пешка” и выбрать Проект Пешка Соборная.
также пешеходный арочный проход на улицу Мерзликина.
Вы мне объясните - а это как? Они квантовый мост через ск Обь кинут?))
безвкусица у вашего Дегинга. И похоже маразм старческий .
31.03.2021 10:40
Бгг
Квантовый???? Ага, ....ь, атомный.
31.03.2021 10:40
- гость -
Фамилию архитектора без ошибки написать не можете?
Меня поражают даже не элементарная безграмотность и якобы осведомлённость плебса про тайные экономические причины застройки выделенной университету территории. Меня поражает эта непоколебимая вера в собственный вкус... Ну вот кто вы такие, чтобы давать оценку работе архитектора? У вас есть профильное образование? Вы градостроители? Да вы сейчас сидите в типовых серийных безликих зданиях в дешёвой безвкусной китайской одежде и строчите свои поганенькие комментарии.
31.03.2021 11:13
- гость -
Меня поражает эта непоколебимая вера в собственный вкус... Ну вот кто вы такие, чтобы давать оценку работе архитектора? У вас есть профильное образование? Вы градостроители?
Хренассе! А ты не подумал, что в городе в основном 99.9999% процентов населения это обычные люди, а не с профильным образование градостроители!!! И мы будем давать оценку тому, что видим! И если вам не нравится оценка ВАШЕГО вкуса который вы нам навязать хотите, то меняйте его или валите с ним нафиг!!!!
31.03.2021 11:13
- гость -
"Ну вот кто вы такие, чтобы давать оценку работе архитектора? У вас есть профильное образование? Вы градостроители?"
А что? Чувство прекрасного теперь доступно только тем кто прошел государственную аттестацию и имеет соответствующие документы?
С таким подходом к жизни вам даже лампочку в квартире менять нельзя, т.к. у вас нет на то нужной компетенции и допуска.
P.s. Кстати в вопросах властных отношений, озвученных мною выше, я подобный документ имею. Так что, исходя из вашего логики, имею полное моральное право высказывать свое мнение.
Они даже уже не скрывают свои интересы, не боятся никого, а ведь кругом по стране только успевают заводить уголовные дела на чиновников.
31.03.2021 11:13
- гость -
В свое время кое кто предлагал забрать голос у народа по причине его "слабого образования", так мы теряем народных губернаторов, мэров...А специально обученные люди нам выбирают тех кто у власти. И вы сейчас эту же волыну нам пихаете. Может аргументированно новое толкнете уже? То что стоянки подземные запроектированы не значит что снаружи не будет машин, это же очевидно. А заграмоздить центр таким образом это как минимум кощунство.
За зданием напр. Ленина 59, где чиновники паркуются, прекрасно бы встал проект Деринга и Землюкова. Окна в окна желательно.
А где ботанический сад? Опять обманули. Не хорошо.
Чиновникам рекомендуется прочитать Владимира Маяковского
"Что такое хорошо и что такое плохо?"
31.03.2021 11:26
- гость -
Я не нуждаюсь в ваших советах, и своё мнение прошу вас оставить при себе, лично оно мне не интересно.
31.03.2021 11:33
Для танкистов дубль 2
Про вашу властную догматику вы можете хоть с утками, хоть с курами общаться. Возможно, им будет интересно послушать вашу беллетристику. Здесь же обсуждается архитектурное решение на территории площади Сахарова. Таким образом, ваши рассуждения - оффтоп для этой ветки.
31.03.2021 11:42
- гость -
Загромоздить центр? Вы ежегодно перекрываете на полтора месяца весь Социалистический, и не ощущаете последствий.
Далее.. Корпус АлтГУ на Соцпроспекте 68, в котором обучаются студенты двух наиболее крупных и многолюдных факультетов - эконом и юрфак, никак не "загромоздил" узкий в том месте Соц.
Ну и? Где ваши аргументы?
Колхознег, ты вообще в курсе где улица Мерзликина?
Грамотею от 31.03.2021 11:26
На лицо полная безграмотность и завышенное ЧСВ.
Напомню вам недалекий мой оппонент, что архитектура не существует сама по себе, в отрыве от культуры, социума и конечно же власти. Тот же ЖК столичный, которым вам подобные благоговейно восхищаетесь, есть не более чем оммаж на сталинские высоки в Москве, строительство которых преследовало вполне себе политические цели.
Мне сугубо перпендикулярно, каким внутренними посылами вы руководствовались выбирая прожект, но ключевое слово должно быть и надеюсь будет сказано руководством региона, авторитет которого вы пытаетесь подорвать своими "высокопрофессиональными" архитектурными решениями.
Одно из лучших мест города испортят
31.03.2021 12:40
- гость -
Одно из лучших мест города испортят
Как понимаю никто ещё 1,5 млрд не выбил, а лишь планируют.
Может обойдётся.
31.03.2021 12:40
- гость -
Одно из лучших мест города испортят
Однозначно! Как там хорошо под сенью деревьев отдохнуть при катании по городу на велосипеде. Шикарное открытое общественное пространство.
31.03.2021 12:11
- гость -
На сколько лет собираетесь перекрывать соц и димитрова??? Можешь ответить или ссыканёшь? Там явно не полтора месяца!!!
И к мнению нужно прислушиваться особенно к тех с налогов которых ты свою ЗП получаешь!!!!
31.03.2021 12:59
Итальянец
Как там хорошо под сенью деревьев отдохнуть при катании по городу на велосипеде.
Что это за велосипедист, которому надо отдыхать при поездке по заасфальтированному городу.
31.03.2021 12:27
11-13
Примитив, а при чём здесь мерзликин со своей улицей?
31.03.2021 11:13
- гость -
Меня поражают даже не элементарная безграмотность и якобы осведомлённость плебса про тайные экономические причины застройки выделенной университету территории. Меня поражает эта непоколебимая вера в собственный вкус... Ну вот кто вы такие, чтобы давать оценку работе архитектора? У вас есть профильное образование? Вы градостроители? Да вы сейчас сидите в типовых серийных безликих зданиях в дешёвой безвкусной китайской одежде и строчите свои поганенькие комментарии.
Что ж, Вы, работник мастерской «Классика», так бурно реагируете на то, что проект, к которому Вы приложили свою талантливую руку, а может и обе сразу, не пришелся по вкусу жителям города? Да еще и опускаясь, при этом, до уровня оскорблений, который должен быть противен всему существу образованного и культурного человека, коим Вы жаждете выглядеть на фоне жителей города, которых Вы обвиняете в отсутствии вкуса только потому, что они не разделяют Ваш? Стоит Вам напомнить, что все, что строится в городе должно быть для большинства жителей этого города и с учетом их мнения. Принцип «что хочу, что ворочу» пригоден для обустройства личного жилья, дачи и пр.
31.03.2021 12:54
гость
Отбой тревоги) Финансирование уже согласовано.
Фирмочки прокладки то уже поди созданы?
31.03.2021 14:01
- гость -
31.03.2021 12:54
гость
Отбой тревоги) Финансирование уже согласовано.
ну штош, увидим как энные товарисчи разбогатеют ещё больше
31.03.2021 14:14
- гость -
Фирмочки прокладки то уже поди созданы?
да это не шутки, сейчас даже переводы от 100 тысяч рублей подконтрольны
вот тут голову точно придётся поломать
31.03.2021 14:54
гость
да это не шутки, сейчас даже переводы от 100 тысяч рублей подконтрольны
вот тут голову точно придётся поломать
Поделятся с кем надо и васякот. Да и фирмы прокладки как раз помогут. Типа подрядчик бабло получает, а нанимает на работы субподрядчиков разницу делят с заказчиком, а с виду всё чисто и нормально.