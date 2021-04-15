Губернатор Новосибирской области привился от коронавируса

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников привился вакциной от коронавируса "ЭпиВакКорона", разработанной новосибирским центром "Вектор".

"Привился от коронавируса вакциной "ЭпиВакКорона" новосибирского центра "Вектор". Чувствую себя отлично. Будьте здоровы!" – написал глава региона в Facebook.

По последним данным оперативного штаба Новосибирской области, за весь период в регионе выявили 39,8 тысячи случаев коронавируса, скончался 1691 пациент.

Ранее коллега Андрея Травникова, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, заявил об отсутствии осложнений у привитых от COVID-19. Сам глава региона при этом о пройденной вакцинации от ковида не сообщал.