Виктор Томенко заявил об отсутствии осложнений у привитых от COVID-19

Жители Алтайского края, привившиеся от коронавируса вакциной "Спутник V", не имеют осложнений после укола, заявил губернатор Виктор Томенко на оперативном совещании в правительстве региона.

"У тех, кто вакцинировался, случаев, вызывающих опасения, волнения и другие сложности, нет. Об этом надо рассказывать", – сообщил Томенко.

Губернатор также обратил внимание на необходимость усиления организационной и информационной работы, по мере того как увеличиваются темпы и объёмы поступления вакцины в регион.

Как отметил министр здравоохранения края Дмитрий Попов, всего в регион поступило 135 тысяч доз вакцины, вакцинировано свыше 104 тысяч человек, более 69 тысяч из них получили второй компонент. Из числа вакцинированных 20 тысяч граждан старше 70 лет, более четырех тысяч человек – старше 80 лет, а около 150 человек – старше 90 лет.

Напомним, что в Алтайском крае уже не осталось муниципальных образований, где не организованы пункты вакцинации от COVID-19. По данным регионального Минздрава, на сегодня в регионе в прививочной кампании участвуют 85 медицинских организаций.