Ещё двое больных COVID-19 умерли в Горном Алтае

Один случай заражения коронавирусной инфекцией выявили в Горном Алтае за минувшие сутки, общее число заболевших в регионе выросло до 16 768.

Диагноз подтвердился у жителя Горно-Алтайска. Об этом в воскресенье, 18 апреля, информирует оперативный штаб республики.

Скончались ещё двое пациентов с COVID-19: 70-летняя жительница Горно-Алтайска и 64-летняя жительница Усть-Канского района. Общее число смертей выросло до 243.

Выздоровел за весь период 16 461 человек, в том числе трое – за сутки.