Такой день. Уголовные дела против компаний алтайского депутата и распределение в детсады

Amic.ru – о главных событиях Алтайского края за 23 апреля.
Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в комплексном центре соцобслуживания в Бийске, которое подведомственно Минсоцзащиты Алтайского края. Не исключено, что СК уже возбудил уголовное дело.
23 апреля комитет по образованию Барнаула проведёт распределение в детские сады. В 2021 году мест в дошкольных образовательных учреждениях (ДОУ) впервые оказалось не меньше, чем желающих.
Администрация Барнаула не разрешила компании "Главалтайстрой" возвести 82-метровое здание на ул. Партизанской, 175. Именно на этом участке запроектировали жилой комплекс Arthouse с двумя "свечками" на 18 и 25 этажей.
Следственный комитет возбудил уголовное дело сразу против двух директоров компаний, принадлежащих члену АКЗС Альберту Луневу. Глав ООО "СПТК-Кондитер" и ООО "Алтай-Сдобри" обвиняют в невыплате зарплаты сотрудникам – общий долг двух компаний превышает 1,3 млн рублей.
В Ленинском районе Барнаула утвердили план благоустройства на 2021 год. Он включает в себя два раздела – "Новые объекты благоустройства" и "Существующие объекты благоустройства".
Отключения горячей воды в Барнауле начнутся с 17 мая. Первыми без ресурса останутся жители посёлка Власиха, Научного городка и Коммунаров.
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