Ещё одного главу компании алтайского депутата обвиняют в невыплате зарплаты сотрудникам

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту невыплаты зарплаты сотрудникам ООО "Алтай-Сдобри". Общая сумма задолженности перед работниками за три месяца превысила 770 тысяч рублей.
По данным следствия, с октября по декабрь 2020 года предприниматель, основным видом деятельности которого является производство хлебобулочных и кондитерских изделий, не выплатил заработную плату 16 сотрудникам.
Следователи провели обыски в организации и по месту жительства руководителя, изъяли бухгалтерские документы и товарно-материальные ценности, на которые планируют наложить арест для обеспечения штрафа.
Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, расследование уголовного дела продолжается.
По данным системы "СПАРК-Интерфакс", учредителем компании выступает депутат АКЗС от партии "Единая Россия" Альберт Лунев. Напомним, что сегодня аналогичное дело завели против другой его компании – ООО "СПТК-Кондитер".
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