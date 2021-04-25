Такой день. Митинг против точечной застройки и пожар в историческом центре Бийска

Очевидцы рассказали о пожаре в районе "Фирсовой Слободы – 2". Один из подписчиков снял на видео столб дыма, который поднимается над лесом. Предположительно, загорелась сухая трава.
Посетителей эвакуировали из-за угрозы пожара в "Макдоналдсе" в ТЦ "Лето". Про предварительным данным, сработала автоматическая система оповещения. Горения не обнаружено.
Жители Барнаула 25 апреля вышли на митинг против точечной застройки. Согласованное мероприятие прошло на площади Мира. Люди держали в руках плакаты с надписями "Томенко, почему ты нам не помогаешь" и "Мы не хотим жить в склепе".
В ночь на 25 апреля в Бийске загорелся торговый дом купца Хакина. Судя по опубликованным видео, пожар начался изнутри, что вызвало у бийчан определённые подозрения.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ситуации с аварийным жильём в Барнауле. Правоохранители дадут оценку действиям должностных лиц, в чьи обязанности входят вопросы расселения людей из аварийного жилого фонда.
За прошедшие сутки в Алтайском крае скончались ещё шесть пациентов с коронавирусом. Зарегистрировано 77 новых случаев заражения (49 266 с начала пандемии). Выздоровели всего 44 160 (+45) человек. Умерло с начала пандемии 2927 пациентов.
В Барнауле снесут четыре дома, которые комиссия признала аварийными. Речь идёт о зданиях по адресам ул. Фомина, 62, ул. Анатолия, 96, ул. Водопроводная, 74, ул. Хлебозаводская, 12.
Комментарии