Шесть пациентов с коронавирусом скончались за сутки в Алтайском крае

За прошедшие сутки в Алтайском крае скончались ещё шесть пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб.
Зарегистрировано 77 новых случаев заражения (49 266 с начала пандемии). Выздоровели всего 44 160 (+45) человек. Умерло с начала пандемии 2927 человек.
По состоянию на 25 апреля, на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтверждённой коронавирусной инфекцией находятся 939 человек.
Количество тяжелобольных – 199, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 88.
На утро 25.04.2021 года прививается 173 413 (+ 1148) человек. 98 853 жителя региона получили обе дозы вакцины и считаются полностью привитыми.
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