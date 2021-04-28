Европарламент внес отключение России от SWIFT в проект резолюции

Европейский парламент внес в свою резолюцию предложение отключить Россию от системы международных платежей SWIFT, а также отказаться от российских нефти и газа и остановить газопровод "Северный поток-2".
Как сообщает РИА Новости, такие меры предлагается принять в том случае, если Москва не откажется от "агрессии на Украине". Отдельно Россию призвали прекратить "неоправданное" наращивание военных сил для "создания угроз соседям".
Кроме того, отдельным пунктом идет предложение вводить персональные санкции за коррупцию – в такие списки могут попасть "российские олигархи".
SWIFT – международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. Она позволяет финансовым учреждениям во всём мире отправлять и получать информацию о финансовых операциях в безопасной и стандартизированной форме.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Россия не может исключать потенциальную угрозу отключения страны от SWIFT.
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