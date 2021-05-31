Доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Мария Долгова рассказала, когда в России остановится рост цен. По её словам, изменить динамику на рынке продовольствия может только новый урожай, а на остальные товары темпы замедлятся летом.
Согласно её словам в беседе с агентством "Прайм", цены на продукты должны перестать расти в августе-сентябре этого года, после нового урожая. Эти месяцы традиционно являются периодом снижения цен на плодоовощную продукцию, добавив, что динамика цен в осенние месяцы будет зависеть от количества и качества собранного урожая.
На потребительском рынке темпы роста цен также замедлятся. При этом динамика не изменится для строительных материалов, поскольку многие летом начинают постройку нового жилья или ремонт.
Комментарии
Чу-у-ть помедленннее-е,цены,чу-у-ть помедленннне-е...
Просто интересно, этого "иксперда", если прогноз не сбудется, потом потянут за язык?
Нас не интересует когда остановятся, интересует когда упадут!
"Эксперт рассказала, когда в России остановится рост цен на товары"
Тут и без иксперта ясно, что никогда, при нынешей власти. Ежели в Кремле засели мироеды, на что ещё рассчитывать?
- Когда в России остановится рост цен?
- Только в прекрасной России будущего!
31.05.2021 11:11
гость
Это точно.
"цены на продукты должны перестать расти в августе-сентябре этого года, после нового урожая"
Ага, после нового урожая Володин будет дешевше пальмовое масло продавать, щас-с.