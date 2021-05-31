"Эксперт рассказала, когда в России остановится рост цен на товары"

Доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Мария Долгова рассказала, когда в России остановится рост цен. По её словам, изменить динамику на рынке продовольствия может только новый урожай, а на остальные товары темпы замедлятся летом.

Согласно её словам в беседе с агентством "Прайм", цены на продукты должны перестать расти в августе-сентябре этого года, после нового урожая. Эти месяцы традиционно являются периодом снижения цен на плодоовощную продукцию, добавив, что динамика цен в осенние месяцы будет зависеть от количества и качества собранного урожая.

На потребительском рынке темпы роста цен также замедлятся. При этом динамика не изменится для строительных материалов, поскольку многие летом начинают постройку нового жилья или ремонт.