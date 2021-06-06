Такой день. Серьёзная авария в Барнауле и скандал в такси

Новый завод могут возвести в бывшем военном городке напротив Покровской церкви в Бийске. Эта территория принадлежала Минобороны, но позднее её передали городу.

Жители посёлка Новый в Бийске рассказали о серьёзных проблемах с водой. По словам людей, вода появляется в домах только в период с двух до четырёх часов ночи. Днём она пропадает из кранов.

Жительница Барнаула рассказала об агрессивном водителе такси. Женщина отказалась платить до начала поездки, чем разозлила мужчину.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко на площадке Петербургского международного экономического форума рассказал о необходимости расширения Чуйского тракта.

174,4 миллиона рублей поступило в Алтайский край на реализацию нацпроекта "Экология". На увеличение площади лесовосстановления направили 55,8 миллиона рублей. Ещё 92 миллиона рублей потратят на закупку лесопожарной техники, 26,6 миллиона – на приобретение лесохозяйственной техники.

370 школ Алтайского края в новом учебном году оснастят металлодетекторами и пунктами осмотра, сообщил министр образования Максим Костенко. Деньги на это выделяет краевой бюджет.

Уроженец Барнаула, ныне выступающий за московский "Спартак", Александр Соболев вышел на замену в контрольном матче сборной России против команды Болгарии и принёс победу. Игра прошла в Москве 5 июня в 22:00 (мск).