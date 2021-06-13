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Такой день. Празднование Дня России и ДТП с машиной полиции в Барнауле

, ИА "Амител"
Главные события в регионе за 12 июня
Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Авария с участием автомобиля патрульно-постовой службы полиции произошла в Барнауле на улице Балтийской рядом с домом № 93 около 06:00. По информации правоохранителей, иномарка под управлением пьяной 19-летней девушки без водительских прав протаранила служебный автомобиль.

В Алтайском крае прошли торжественные мероприятия, приуроченные ко Дню России. Жителей региона поздравили губернатор Виктор Томенко и спикер АКЗС Александр Романенко. Также торжественную речь произнес глава Барнаула Вячеслав Франк. Глава Алтайского края также посетил фестиваль "День России на Бирюзовой Катуни".

И в Барнауле работали праздничные площадки. Главная из них традиционно принимала гостей на площади Сахарова. Что интересного там было, смотрите в фоторепортаже Екатерины Смолихиной. Увенчалось торжество пятиминутным фейерверком. Его красоту можно оценить на видеозаписи.

Четверо жителей региона с COVID-19 умерли в Алтайском крае за минувшие сутки. Общее количество летальных исходов выросло до 330. За сутки в лабораториях подтвердили 66 случаев заражения ковидом. Общее число заболевших в крае с начала пандемии достигло 52 346. Выздоровели 47 070 человек (+45 за сутки).

Один человек погиб, ещё один пострадал во время пожара в четырёхквартирном доме в Иртышском проезде. Об этом сообщили очевидцы.

В Камне-на-Оби полицейские пресекли кражу пролёта школьного забора. Для того чтобы поймать двоих подозреваемых и найти похищенную часть ограждения, полицейским потребовалось всего несколько часов.

На пляже в районе АБ в Бийске заметили эксгибициониста. В связи с этим местная жительница рекомендовала не оставлять детей без присмотра рядом с упомянутым местом.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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