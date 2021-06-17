Надёжная техника. Компания "Комплекс Агро" стала членом ассоциации "Росспецмаш"

Компания "Комплекс Агро" стала членом российской ассоциации "Росспецмаш". Это крупнейшее объединение отечественных производителей специализированной техники и оборудования. На данный момент в "Росспецмаше" состоит 217 предприятий-лидеров, среди которых производители сельскохозяйственной и строительно-дорожной техники, пищевого оборудования, компонентов, прицепов и полуприцепов.

"Комплекс Агро" входит в топ-5 лучших производителей сельхозтехники в России, поэтому присоединение компании к этой ассоциации было логичным. Под брендом "Комплекс Агро" выпускается широкий модельный ряд оборудования для сельского хозяйства – от удобрения почвы до хранения зерна. Техника компании представлена в 26 регионах Российской Федерации и в нескольких странах ближнего зарубежья. Всего более 950 хозяйств, от Заринска до Оренбурга, выбирают именно это барнаульское предприятие.

"Комплекс Агро" при поддержке ассоциации "Росспецмаш" сможет вывести экспорт продукции на новый уровень. Будут проводиться выставки, экспозиции и бизнес-миссии в зарубежных странах. Кроме того, компания сможет свободно принимать участие в работе международных ассоциаций и союзов.

"Росспецмаш" организует визиты руководства правительства РФ и других официальных лиц на предприятия. А также участвует в проведении отраслевых конференций, форумов и организации международной выставки сельхозтехники "Агросалон".

"Комплекс Агро" сможет участвовать в разработке и экспертизе международных, межгосударственных и национальных стандартов. Высказываться по поводу разработки и внесения изменений в технические регламенты Евразийского экономического союза и Технического комитета ТК 284.

Отметим, что ещё до вступления в ассоциацию предприятие "Комплекс Агро" динамично развивалось. 160 сотрудников в штате, огромная площадь производственной базы – 3,1 гектара, общая территория цехов занимает 10000 м², пространство офисных помещений равно 2000 м², а результаты работы сопоставимы с качеством авиационной промышленности.

ООО "ТД Комплекс Агро"

Офис продаж: г. Барнаул, ул. Никитина, 163, 2 этаж, оф. 222

Телефон: +7 (3852) 72-00-45

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