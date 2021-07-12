Важный контракт: Россельхозбанк и "Комплекс Агро" договорились о сотрудничестве

В конце июня в Алтайском крае прошёл ежегодный агропромышленный форум "День сибирского поля – 2021". Этот год стал рекордным по количеству участников: мероприятие посетили представители 275 компаний, в том числе из-за рубежа.

Компании-участники представили сельхозтехнику, оборудование для животноводства, семена, средства защиты растений, удобрения, биопрепараты. Многие ждали презентацию новинок сельского хозяйства, и компании "Комплекс Агро" представила на выставке экспонат, который может войти в историю форума. Это необычно большая зерносушилка "Алтай-85". Её высота – почти 15 метров.

Будущее АПК, как и экономики, во многом зависит от внедрения новых технологий. Поэтому ещё одним достижением агрофорума стало подписание стратегически важного соглашения для развития сельского хозяйства на Алтае. Контракт о партнёрстве заключили генеральный директор и собственник компании "Комплекс Агро" Дмитрий Беляев и директор Алтайского регионального филиала Россельхозбанка Николай Бойко.

Россельхозбанк как опорный банк агропромышленного комплекса страны стремится окружить аграриев полезными сервисами, которые необходимы для развития сельского хозяйства. Например, платформа "Своё Фермерство" создана для ведения агробизнеса онлайн. Там предприниматели могут закупать семена, удобрения и средства защиты растений, сельхозтехнику и другие товары. Ещё одна цифровая площадка – "Своё Родное" – позволяет фермерам напрямую продавать свою продукцию потребителям без посредников и без наценок.

Отметим, что ТД "Комплекс Агро" и Россельхозбанк сотрудничают более пяти лет по программе льготного кредитования. За прошлый год было реализовано 70 совместных проектов с объёмом инвестирования более 200 млн рублей. В 2021 году уже совершено совместных сделок на сумму более 220 млн рублей.

Партнёры надеются, что ресурсы Россельхозбанка в сочетании с многолетним опытом ТД "Комплекс Агро" выведут алтайское сельское хозяйство на новый современный и технологичный уровень развития.

ООО "ТД Комплекс Агро"

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