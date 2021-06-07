Качество зерна под контролем: где на Алтае купить надёжное элеваторное оборудование

Элеваторное оборудование – это механизмы, машины и устройства, которые обеспечивают круглосуточную работу предприятий по приёмке и хранению зерна. Такая продукция нужна как крестьянско-фермерским хозяйствам, так и крупным предприятиям. Один из лидеров – производителей элеваторного оборудования – это завод ROMAX.

Завод ROMAX производит силосы хранения, зерноочистительные машины, зерносушильное оборудование, конвейеры и другое сельхозоборудование. Основная цель предприятия – с помощью новых технологий сократить потери на стадии обработки и в период хранения зерна.

За последние несколько лет завод ROMAX инвестировал сотни миллионов рублей в новейшие станки и автоматизированное оборудование. Отсутствие человеческого фактора сводит появление брака и дефектов практически к нулю. Здесь гарантируют полную комплектацию при поставке вашего заказа. В процессе производства ничего не теряется, так как на заводе контролируют движение любой детали – от изготовления до отгрузки.

Продукция ROMAX популярна как у небольших хозяйств, так и у крупных агрохолдингов. Например, мало кто из них обходится без популярного скальператора ALFA. А машины для первичной и семенной очистки BETA вытесняют машины известных брендов.

Также завод ROMAX производит высокопрочные силосы, которые прекрасно сохраняют продукт и могут использоваться при любых погодных условиях. В них продуманы даже самые мелкие детали. Это помогает увеличить срок хранения и минимизировать потери.

Завод может ежегодно выпускать до тысячи единиц зерноочистительного оборудования, до 400 тысяч тонн силосного хранения, до двух тысяч транспортных магистралей и металлоконструкций. Складские помещения на площади 8 тыс. кв. м обеспечивают быстрое производство и гибкие условия отгрузки.

За поставку оборудования в Алтайский край отвечает официальный дилер завода ROMAX – компания "Алтайский мукомол". В тандеме с заводом-производителем предприятие только за последний год реализовало 69 проектов на территории Алтайского края.

"Алтайский мукомол" тщательно следит за сроками работы. Здесь точно знают, сколько времени займёт изготовление любой из 4581 единицы оборудования. А вы будете знать, когда оборудование начнёт приносить пользу и дополнительную прибыль вашему бизнесу. За качественным элеваторным оборудованием обращайтесь в ООО "Алтайский мукомол".

ООО "Алтайский мукомол"

Адрес: Барнаул, ул. Чеглецова, 3а, офис 206

E-mail: amukomol@yandex.ru

Тел: +7 3852 58-47-01, +7 905 924 9933

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