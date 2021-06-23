Форум "День сибирского поля" начинает работу в Алтайском крае

23 июня в Алтайском крае начнёт работу агропромышленный форум "День сибирского поля". Участие в церемонии открытия примет губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

В числе участников форума – руководители регионов, специалисты АПК, предприниматели, представители отраслевых союзов и объединений из регионов Сибирского федерального округа, делегации Монголии, республик Бурятия, Алтай, Хакасия, Тыва, а также главы районов, руководители и специалисты сельхозорганизаций края.

Участие в агрофоруме примут 280 компаний, которые представят все виды и образцы техники, сопутствующих товаров, услуг, позволяющие внедрять современные агротехнологии. Свою продукцию презентуют агроснабженческие организации и заводы сельхозмашиностроения Алтайского края, а также инорегиональные и иностранные компании.

Также компании предложат запасные части для сельхозтехники, семена, средства защиты растений и удобрения.

Достижения в сфере животноводства представят на возведенной несколько лет назад специальной площадке.

Деловая программа мероприятия рассчитана на два дня, сообщает пресс-служба регионального правительства.